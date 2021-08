Gobernador de NY debería renunciar.-Biden

'Panorama inquietante'

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería renunciar a su cargo, luego de una investigación comprobara que acosó sexualmente a múltiples empleadas y ex empleadas.La fiscalía general de Nueva York entregó este martes un informe en el que encontró que las diversas denuncias contra Cuomo eran verídicas y señaló además que el ambiente de trabajo en su administración estaba plagado de acoso, miedo e intimidación."Creo que debería renunciar", dijo Biden a reporteros respecto a Cuomo.En el pasado, Biden se había distanciado de los llamados para que el gobernador renunciara luego de las denuncias de acoso por varias mujeres que habían trabajado con él. En su lugar, dijo que se debería esperar a que concluyeran las investigaciones correspondientes.Cuomo, al igual que Biden, es demócrata.La investigación de la fiscalía del estado duró cinco meses y entrevistó a 179 personas.La abogada experta en asuntos laborales Anne Clark, quien encabezó la investigación junto con el ex fiscal general Joon Kim, dijeron que a su parecer las 11 denunciantes eran creíbles. Añadieron que las denuncias fueron corroboradas en mayor o menor grado, por ejemplo, mediante testigos o mensajes de texto.Entre los entrevistados había denunciantes, empleados anteriores y actuales del brazo ejecutivo de la gobernación, policías y otros empleados estatales y funcionarios que interactuaron regularmente con el gobernador."Estas entrevistas y otras evidencias revelaron un panorama sumamente inquietante: el Gobernador Cuomo acosó sexualmente a empleadas actuales y anteriores, violando leyes estatales y federales", declaró el martes la fiscal general del estado, Letitia James, al anunciar los resultados de la pesquisa.A fines del año pasado, Cuomo enfrentó denuncias de que manoseó o acosó sexualmente a mujeres que trabajaban con él o que él conoció durante actos públicos. Una empleada denunció que el gobernador le tocó un seno.Otra empleada, Lindsey Boylan, denunció que Cuomo la besó en los labios en su oficina y "hacía hasta lo imposible para tocarme la espalda, los brazos o las piernas".Desde entonces, el Gobernador ha sido blanco de múltiples denuncias, incluso la de haber usado fondos inapropiadamente para escribir el libro y de que su administración manipuló las cifras sobre las muertes por Covid-19 en hogares para ancianos.El reporte detalló, por primera vez, las denuncias de que Cuomo acosó sexualmente a una agente de la policía estatal que es parte de su escolta. Según la denuncia, el Gobernador la acarició con la mano en el vientre y la espalda, la besó en la mejilla, le pidió ayuda para buscar novia y le preguntó por qué no se ponía vestido.El reporte incluye también una denuncia de una mujer empleada de una compañía de energía según la cual Cuomo la tocó inapropiadamente, acariciando los dedos sobre las letras de su camisa mientras leía en voz alta el nombre de la compañía y luego le dijo "Ahorita diré que encontré una araña en tu hombro" y le acarició entre el hombro y los senos.Con informaciójn de AP