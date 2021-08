Golea campeón Cruz Azul al líder Toluca

00 min 30 seg

Félix Zapata

Hora de publicación: 23:02 hrs.

El campeón Cruz Azul frenó al líder Toluca y le quitó el invicto goleándolo 4-0 anoche en el Estadio Azteca, por la Jornada 4 del Grita México A21.La Máquina arrolló a los Diablos Rojos aprovechando un concierto de errores de la zaga escarlata, con el argentino Miguel Barbieri de protagonista, frente a 8 mil 566 asistentes.Un doblete de Bryan Angulo (2' y 33'), un tanto de Santiago Giménez, al 4'; y otro de Orbelín Pineda, al 70', le dieron forma al festín cementero; y eso que Cruz Azul dejó en la banca a titulares como Jonathan Rodríguez e Ignacio Rivero, y a Luis Romo fuera de convocatoria, por descanso.El Toluca, que llegaba con marcha perfecta tras 3 jornadas, vivió un auténtico infierno, no sólo por la arrastrada que le dieron, sino porque perdió por lesión al portero Luis García, al 10'; y por expulsión a Haret Ortega, al 38', quien en 3 minutos se pintó 2 veces de amarillo.Angulo aprovechó que Barbieri midió mal el esférico en un servicio, para dejarlo en pies del ecuatoriano, quien cruzó remate para abrir el marcador.Todavía no se reponían los Diablos Rojos del gol de vestidor, cuando un despeje de Sebastián Jurado no lo cortó nadie de la central escarlata, por lo que Orbelín Pineda se avivó para buscar el balón, lo que obligó al portero Luis García a lanzarse para despejarlo con los puños.Sólo que el rechace le quedó a Santiago Giménez, quien marcó con el arco abierto.García chocó con Pineda y quedó lesionado, por lo que incluso el silbante Fernando Guerrero revisó la jugada en el VAR, pero determinó que fue un choque.Para el complemento, Pineda hizo el último al llegar sin marca, cuando los Diablos Rojos buscaban ir al frente sin éxito.El Toluca se quedó con 9 puntos en la cima, que podría perder este domingo, mientras que Cruz Azul llegó a 7 unidades y se metió a zona de Liguilla.El campeón recobró la furia ofensiva y la víctima fue un líder de papel.