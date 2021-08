Graciela Iturbide, sorpresa constante

Lourdes Zambrano

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Vivir de la fotografía no comercial ha sido todo un reto para los gigantes de la lente en México, tanto para Manuel Álvarez Bravo, como para su discípula, Graciela Iturbide."En un principio no tenía dinero, pero sí tenía rollos. ¡Pobres de mis hijos!", recuerda la artista sobre sus inicios en la disciplina, en 1969.A sus veintitantos entró al taller de Álvarez Bravo y se dio cuenta que éste no se mantenía de vender sus fotografías, porque en México nadie se las compraba. Si lo hacía, era para clientes en el extranjero."Él tenía su trabajo en la editorial Plástica Mexicana, y, como decía, la fotografía era para los fines de semana".Para fortuna de Iturbide, ella no tuvo que dejarla para los fines de semana, gracias a las becas y premios que ha recibido por su trabajo, icónico."Después empecé a exhibir, hice algunos libros y con el tiempo se fue dando que museos me compraran fotografías, coleccionistas en Europa. En México ahora parece que ya les interesa a los coleccionistas comprar foto", dice.Un factor importante para entrar a las colecciones de museos fue haber obtenido el Premio Hasselblad, en 2008, el máximo galardón que un fotógrafo puede recibir.Cuando dejó la cámara de cine, muy pesada para su menuda figura, para tomar una medio formato y otra de 35 milímetros y capturar lo que su curiosidad e imaginación le dicten, no se imaginó el rumbo que daría su vida.Su obturador primero se concentró en retratos de comunidades indígenas, seris y juchitecos, o las fiestas patronales y otras manifestaciones vernáculas. Ahora le obsesiona el hielo, las plantas veladas, objetos simbólicos, los paisajes.La fotógrafa se dio cuenta que ya llevaba cuatro décadas y media dedicada a las imágenes hasta que le llamaron para avisarle que le harían un homenaje, hoy, en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes.Ella se concentra en sus proyectos, que parecen no terminar, pues su agenda está a tope. Tendrá una residencia artística en Japón a finales de año, además de varios viajes programados.Los reconocimientos han sido sus vehículos para conocer otros países, si no no podría, dice.Ha ido a Bangladesh, a la India, a Bolivia, a varios países de Europa, a Madagascar, a Estados Unidos y otros más, a los que siempre va con curiosidad."Es una sorpresa constante que tengo con la cámara cuando viajo y que me hace muy feliz".El próximo domingo 10 de agosto ingresará a la Academia de Artes en el rubro de gráfica, a la que ingresó su maestro, Álvarez Bravo, en 1980. Ese día se inaugura también una exposición con su obra en el Museo Nacional de San Carlos.