Greta Thunberg: 3 años de protestas climáticas

03 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 13:36 hrs.

A sus 15 años, Greta Thunberg protestó por primera vez frente al Parlamento de Suecia el 20 de agosto de 2018.Junto a su cartel de "Huelga climática por el clima", la activista dio pie al movimiento juvenil Fridays For Future (FFF), que este viernes se manifestó en el mismo sitio donde la sueca comenzó sus actividades para celebrar el tercer aniversario del inicio de las protestas."En un sentido, por supuesto, no he logrado nada. En otro sentido, he hecho muchos amigos dentro del movimiento y hemos sido capaces de organizar protestas masivas y parece que más gente está empezando a despertar y exigir un cambio", declaró Thunberg, quien ahora tiene 18 años.Hace tres años, se sintió bastante sola, aunque muy bien por estar haciendo algo, dijo frente al recinto legislativo en Estocolmo, capital de Suecia. A ella se le unieron varios activistas que viajaron desde distintas partes de Europa para conmemorar la fecha."Decidimos unirnos hoy (...) para hacer una huelga juntos, para planificar, para mirar lo que viene", comentó Luisa Neubauer, joven de 25 años cercana a Thunberg. Llegó desde Alemania porque el próximo 26 de septiembre se celebrarán las elecciones generales y considera que su país no está a la altura para combatir la crisis climática.Sobre unas piezas de cartón, la sueca escribió "Fridays For Future" y la alemana "This is a crisis" ("Esto es una crisis" en español).Durante un evento de la Unicef, Thunberg afirmó que la crisis climática aún está lejos de ocupar un lugar destacado en las agendas políticas."La crisis climática ha aparecido más en la agenda, pero todavía está muy, muy lejos de lo necesario. Para cambiar realmente las cosas y encontrar soluciones a la crisis climática actual, no sólo los síntomas de la crisis climática, necesitamos ir a la raíz y tratarlo como una crisis."Si quienes ostentan el poder no tienen la voluntad de hacerlo ahora, las cosas continuarán igual y nosotros, desgraciadamente, no esperamos que ellos lo hagan. O al menos yo no lo espero", comentó.Por otro lado, dio a conocer que cambió de opinión con respecto a su asistencia a la COP26, la conferencia sobre cambio climático de la ONU que se celebrará en Glasgow, Escocia, en noviembre.Originalmente, Thunberg informó que no asistiría por la falta de vacunación para todos los asistentes. En abril dijo que consideraba injusto que los países ricos vacunaran a jóvenes sanos a expensas de grupos de riesgo en otras partes del mundo."He escuchado que todos los delegados podrán vacunarse. Si eso cambia las condiciones de seguridad, entonces espero acudir", dio a conocer.Con información de AFP, EFE y Reuters