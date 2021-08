Habrá ayuda a estados para reconversión.- AMLO

02 min 30 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 11:08 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno federal ayudará a los estados para reiniciar la reconversión hospitalaria ante el nuevo repunte de contagios de Covid-19.Sin detallar cifras, sostuvo que la federación acompañará a las administraciones locales, para que puedan brindar atención a los pacientes."Estamos ayudando, estamos ayudando donde se requiere, aquí lo hicimos, aquí en Baja California Sur, para reconvertir, porque ya después de que levantamos el sistema de salud y se fortalecieron hospitales para la atención de Covid, como habían bajado los contagios, se estaban dando ya servicios que se habían quedado pendientes", dijo."Pero de nuevo vinieron contagios y ahora tenemos que estar pensando en la reconversión, en algunos casos. Pero vamos a estar nosotros pendientes, decirles a los gobernadores (...) que ya estamos en eso".Ayer, durante una reunión virtual convocada por la Secretaría de Gobernación, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez sostuvo que el Estado no tiene "ni un peso" más para destinar a la atención de la pandemia."El Bronco" hizo el planteamiento durante una reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), encabezada por la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero."Ya no tenemos ni un peso para invertir en este tema. Creo que todos los gobernadores están igual, o todos los Gobiernos estamos igual", dijo."Estuvimos insistiendo todo el año pasado para que el Gobierno federal nos apoyara en eso, no obtuvimos respuesta. Es urgente que el Gobierno federal destine una partida especial para poder operar esta tercera ola. Si no, vamos a tener problemas fuertes, muy fuertes".Este viernes, el Presidente consideró que la saturación en los nosocomios no ha llegado a los límites preocupantes observados en la segunda ola de la pandemia, registrada a principios de año.Además, confió en que el avance en la vacunación evite un aumento en la hospitalización."Pueden crecer los contagios, pero son menos lo que requieren de hospitalización y lo más importante de todo, lo que más tranquilidad nos da, son menos los fallecidos", indicó.- ¿Existe preocupación por la saturación de hospitales?, se le preguntó.- "Son muy pocos, casi no. Nada igual a lo que padecimos, estamos a 51 por ciento de ocupación (a nivel nacional). Cuando estábamos aquí, fue en enero y febrero de este año, llegamos a una ocupación en la Ciudad de México del 95 por ciento, ahí si la verdad sufrimos", respondió.