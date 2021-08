Habrá reactivación total de cruceros hasta 2022

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 19:44 hrs.

Luego de que los cruceros fueran de las primeras actividades turísticas que pararon por el Covid-19 y la última en reanudarse este año, integrantes de la industria alistan su total recuperación hasta 2022.Tal es el caso de Royal Caribbean, naviera que anunció la reactivación completa de su flota de barcos para abril del próximo año.Mientras tanto, regresará al mar, de forma paulatina, en septiembre, con itinerarios en Alaska, Asia, Las Bahamas, el Caribe y Europa."Más de 110 mil huéspedes han viajado con nosotros desde diciembre y lo han hecho de forma segura", dijo Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International.La compañía mantiene habilitadas las reservaciones para los cruceros del resto del año: el 5 de septiembre navegará el Oasis of the Seas, desde Nueva York hacia Las Bahamas; luego, el 19 de noviembre, saldrá el Navigator of the Seas de Los Ángeles, el cual arribará a puertos mexicanos por el Pacífico.En anticipación al 2022, el 5 de diciembre dará inicio la primera temporada de invierno completa con el Grandeur of the Seas desde Bridgetown, Barbados, por el Caribe sur, y el 13 de diciembre zarpará el Ovation of the Seas desde Sidney, Australia.Como requisitos para los pasajeros, aquellos mayores a 12 años deben estar completamente vacunados, mientras que los menores de edad deben someterse a pruebas.