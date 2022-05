Hace autopartes de espuma... y recicla

02 min 00 seg

Frida Andrade

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La japonesa JSP International reutiliza 15 por ciento de la espuma de ingeniería para autopartes que fabrica."Una economía circular es también cómo lo que se acaba de usar se convierta en materia prima sin que deba tirarse; en este ciclo se toma el desperdicio y se convierte en materia prima", explicó Ramiro Escobedo, director general de la empresa en México.Además, la compañía busca adelantarse a lo que podría ser un requisito de sus clientes.Aunque aún no se exige, la industria automotriz se dirige hacia la demanda de materiales reutilizables, dijo.Llegará un momento en el que las armadoras pidan una certificación de que el proveedor está usando un porcentaje necesario de material reciclado para poder hacer la compra, describió Escobedo.JSP International fabrica espuma de ingeniería (propileno expandido) para partes de autos, como relleno de fascia para que regresen a su forma en caso de un golpe.También como soporte en asientos, en lugar de poner más metal, haciéndolos más delgados y menos pesados; empaque de protección, para que no se dañen otras autopartes como faros antes de ser ensamblados, expuso Escobedo.La planta se encuentra en Toluca, Estado de México, y emplea a alrededor de 75 colaboradores.En otro orden de ideas, Escobedo dijo que la empresa se vio beneficiada con la ruptura de las cadenas de suministro, porque las compañías de autopartes se abastecieron de insumos provenientes de Estados Unidos y México.El hecho de no depender de insumos de Asia les fue posible continuar sus operaciones sin mayores cambios e incluso nuestros clientes aumentaron la demanda, añadió el directivo de JSP International."El bloqueo de las cadenas de suministro nos está ayudando porque como somos una empresa que no dependemos de traer cosas, pues están (empresas automotrices) cambiando materiales por el nuestro", afirmó Escobedo.