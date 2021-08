Hace Cuba a un lado a sus equipos

Jorge Aguilera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La crisis socioeconómica por la que atraviesa Cuba no ha esfumado el espíritu olímpico de sus atletas, que han plasmado su calidad con 12 podios en Tokio 2020, cinco de ellos de oro.Y aunque la carencia de alimentos y medicinas se han se ha acentuado en el último año, Cuba ya superó el papel realizado en Río 2016 colocándose por encima de algunos países del llamado primer mundo.Carlos Benítez, ex entrenador de la Selección Mexicana femenil de waterpolo y representante isleño en Moscú 80, mencionó que el éxito se debe a que el deporte es un medio para aspirar a un mejor nivel de vida y a los cambios de estrategia de las autoridades."La idiosincrasia del deportista es diferente, sabe que el deporte lo conduce a un mejor nivel de vida, son un motivo de orgullo de la población sin necesidad de ser futbolista", expresó Benítez, director técnico de la UANL y el Inde."Emplearon sus recursos en deportes individuales y los foguearon en Europa; los de conjunto, como el deporte nacional, el beisbol, no son prioridad".Añadió que los pocos deportistas que arriban a eventos del ciclo olímpico, como los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, son los mismos que van a los Olímpicos."México asiste con grandes contingentes a Centroamericanos y Panamericanos, Cuba se presenta con una menor cantidad, pero son casi los mismo que van a Olímpicos, se refleja en la calidad y medallas", puntualizó.