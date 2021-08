Hallan a hombre asesinado en Tsuru abandonado

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 14:49 hrs.

Frente al Parque de la Solidaridad, en Tonalá, fue localizado el cadáver de un individuo que fue atacado con un arma blanca; el cuerpo estaba en los asientos traseros del automotor con placas de Nayarit.Eran aproximadamente las 12:20 horas cuando en los números de emergencias recibieron reportes que alertaban sobre una persona inconsciente en un Nissan Tsuru que estaba sobre la Calle Juárez, cerca del cruce con la Avenida Patria, en la Colonia Zalatitán.Oficiales motorizados de Tonalá acudieron y vieron el vehículo mencionado que estaba estacionado a un costado de un predio.Al verificar, vieron a través de las ventanillas que había un sujeto inconsciente y con el torso ensangrentado, por lo que solicitaron la intervención de los Servicios Médicos Municipales.Los paramédicos confirmaron el deceso y señalaron que tenía una lesión en las costillas del lado derecho.Sobre el asfalto quedó una marca de la sangre de la víctima, la cual escurría desde la portezuela trasera del coche.El Nissan Tsuru no tenía placas, sin embargo, el engomado venía marcado con RFU 93-31, que corresponde a placas del Estado de Nayarit y que, según las autoridades, no contaba con reporte de robo.La víctima tenía aproximadamente 35 años de edad y no fue reconocida por algún familiar en el sitio.De acuerdo con vecinos y trabajadores de la zona, no vieron quién fue el responsable de abandonar el coche, pues esta mañana solo se percataron que ahí estaba.Agentes de la Fiscalía del Estado comenzaron la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.Por otra parte, casi de manera simultánea, fue atacado a balazos un sujeto de 35 años de edad en la Privada Lázaro Cárdenas y Mezquitán, en la Colonia Arroyo Hondo, en Zapopan.La Policía del Municipio informó que la víctima recibió un tiro a la altura de la clavícula derecha y fue agredida de manera directa por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.Los paramédicos lo trasladaron a un puesto de socorros para brindarle atención médica.