Hallan cadáver con arma, celulares, autopartes...

02 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 15:22 hrs.

Rodeado de varios celulares y autopartes, fue localizado el cadáver de un hombre en el Fraccionamiento Las Villas GyG de Tlajomulco.En su mano tenía un arma hechiza, pero se confirmó que él no se disparó.Eran cerca de las 6:30 horas cuando la Policía de Tlajomulco recibió el reporte acerca de que se escucharon balazos en un departamento del segundo piso en la Calle Villa Sur, cerca de Villa del Parque.Los Policías de Tlajomulco hallaron a la víctima, de 30 años, en un charco de sangre y con una herida de bala en la cabeza, luego llamaron a los paramédicos, quienes estimaron que el hombre tenía dos horas de evolución cadavérica.Vestía una camisa roja y pantalón de mezclilla, además, en su mano tenía una pistola hechiza.Como la lesión de bala estaba en la parte frontal de su cabeza, al principio los oficiales pensaron que el hombre se disparó a sí mismo; pero la Fiscalía confirmó que se trató de un asesinato.El área de homicidios dolosos abrió la carpeta de investigación 58925/2021.En otro caso, un hombre fue asesinado en la Colonia Echeverría, de Guadalajara durante la madrugada.Las autoridades localizaron el cadáver en la sala de una vivienda en la Calle Adolfo Cisneros, cerca de Bartolomé Gutiérrez.Tenía 20 heridas hechas con arma blanca, algunas en el pecho, el cuello y el tórax.Sus familiares explicaron que estaba bebiendo con otras personas y luego ya no escucharon nada; cuando fueron a ver, hallaron al hombre lesionado.En Acatic, una mujer fue acuchillada y murió en una tienda de abarrotes de la Calle Ramón Corona, cuando eran las 13:00 horas de ayer.Asimismo, durante la noche del viernes, una pareja fue atacada a balazos dentro de su vivienda improvisada en la Colonia La Florida, de Zapopan.El homicidio ocurrió cerca de las 21:00 horas del viernes en el cruce de Avenida Las Torres, cerca de la Calle Agua Marina."Adentro de un cuarto en obra negra se localizó sobre una cama el cadáver que a simple vista se le observó heridas en tórax y mano derecha", informó la Fiscalía.Mientras que la mujer tenía dos lesiones en el abdomen y una en la pierna. Sufrió una crisis de nervios por lo que no pudo relatar cómo fue el ataque y quiénes lo cometieron.Fue trasladada a un puesto de socorros, su salud se considera regular.