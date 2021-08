Hallan cuerpo de indigente con quemaduras

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 13:39 hrs.

El cuerpo de un hombre en situación de calle fue encontrado la mañana de este miércoles en un terreno ubicado en la Colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan; aparentemente el sujeto se electrocutó con los cables de electricidad y cayó hacia el baldío.Eran aproximadamente las 09:00 horas cuando un ciudadano encontró el cuerpo de un individuo en un lote localizado en la convergencia de la Avenida Ignacio L. Vallarta y el Anillo Periférico, en la ex Villa Maicera.El individuo reportó el hecho a los números de emergencias y oficiales de la Policía del Estado, así como paramédicos, fueron los primeros en llegar."Venimos a verificar un masculino de aproximadamente entre 35 y 40 años de edad, el mismo sin signos vitales, al parecer por quemaduras en el 36 por ciento de su economía corporal", indicó Gustavo Fortul, paramédico de Zapopan.De acuerdo con el uniformado, el hallazgo fue gracias a un ciudadano que andaba por la zona."Una persona al paso que iba a trabajar menciona que lo vio y se acercó y llamó al 911", agregó el entrevistado.El cuerpo de la víctima presentaba quemaduras, las cuales aparentemente fueron ocasionadas al electrocutarse probablemente al subir a un poste con cables que conducen electricidad.Lo anterior, ya que en el poste había huellas, además de que una cuchilla había sido botada y un cable desprendido.El técnico en urgencias médicas añadió que para cuando fue hallada la víctima, su cuerpo ya presentaba una evolución cadavérica de entre 12 y 15 horas, es decir, que habría fallecido durante la tarde o noche del martes.El difunto tenía aproximadamente 34 años de edad y en el lugar no hubo testigos que vieran el momento del incidente y aportaran información.El cuerpo no tenía ojos, nariz ni parte de las orejas, las cuales aparentemente fueron desprendidas por roedores que tienen sus madrigueras en el terreno.Agentes de la Fiscalía del Estado se encargaron de comenzar las indagatorias sobre lo ocurrido para esclarecer si se trató de un accidente o de un homicidio.