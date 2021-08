Hay que reírse de algo; que la gente se distraiga.-Lyn May

Lorena Corpus

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Además de confirmar que es ella quien maneja directamente su cuenta de Instagram, Lyn May señaló que la sorpresa que dará próximamente está vinculada con hacer sentir bien a las mujeres en tiempos de pandemia.La vedette acapulqueña, que de acuerdo a sus biografías tiene 68 años, sorprendió a todos con un mensaje compartido el domingo en el que hizo alusión a un embarazo."Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente", expresó Lyn este lunes vía telefónica."Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: 'bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada'", contó sonriendo.Su mensaje generó la reacción de más de 25 mil personas de esta red social que le dieron "me gusta" a su publicación, aunque también hubo quienes la criticaron."Bueno, se dio, y está en todos lados y hasta en una revista americana", agregó.Aunque es una mujer adulta, con más 100 películas y una carrera de 40 años, no pierde el sentido del humor.Con respecto a la sorpresa, indicó, que la próxima semana grabará nueva música."Es una sorpresa que les voy a dar, más que nada es para las señoras porque ahorita que estamos viviendo esta época tan triste, tan terrible, necesitamos cosas que nos den apoyo moral, sentimental porque estamos batallando muchísimo", expresó.Renuente a revelar su verdadera edad, la vedette señaló que no es tan grande como dicen, incluso comentó que aún tiene con vida a su "mamacita hermosa"."Y aquí estamos, trabajando, dándole", señaló la actriz quien participa en el realityde TV Azteca.Señaló que mucha información relacionada con ella y que el público puede ver en internet está equivocada.Lyn May mantiene una relación con el cantante Markos D1 , quien cumplirá 30 años próximamente."Es un chamaco, es un muchacho muy guapo, muy buena persona. Viene a verme y se va; o me lleva y luego me trae, y así estamos. Yo me dejo querer porque es muy buena persona, es un muchacho trabajador, sano, no toma, no fuma. Es un muchacho bueno".La pareja, quien de acuerdo a la bailarina se comunica hasta tres o cuatro veces al día cuando están separados, tiene casi dos años de conocerse."Es una relación muy bonita aunque la gente lo dude. Markos es un muchacho bueno que lo quiero mucho y él me quiere mucho", expresó. "Somos marinovios".