'Hoy nos faltas, no me quedaré callada'

Enrique Osorio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

"Hoy nos faltas tú hermana, no me quedaré callada", escribió en su Instagram Danna, hermana de Ana Michelle Gómez Gómez, a quien buscan desde el sábado cuando desapareció con su novio, Idrian Erudiel.La joven viajaba en un vehículo Dodge Attitude, con placas JND8009, y sus parientes dieron a conocer en redes sociales que uno de los últimos puntos en donde la pudieron ubicar con ayuda de su teléfono fue en el club de Golf Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga.Activistas y asociaciones ligadas con la defensa de los derechos de las mujeres han respaldado a la familia luego de que Danna acusara que la obligaron a borrar los mensajes en los que daba detalles sobre la desaparición de Ana Michelle.El profesor investigador de la UdeG, Rubén Ortega Montes, ve en este hecho un intento del Gobierno del Estado por silenciar el malestar que vive la gente frente a la delincuencia."Lo ha estado haciendo el Gobernador en los últimos días, habérselo pedido al Rector (de la UdeG) que los propios observatorios, que los investigadores y académicos no dijéramos o no habláramos de la inseguridad en el tono en que lo hemos hecho."Y a los medios haberles pedido que la narrativa sobre inseguridad cambiara, esconderla prácticamente, a esconderla como ellos han tratado, (y ahora) pedírselo a una familia que está buscando a su hija en este caso", comentó el especialista.El dicho al que se refirió Ortega Montes ocurrió el 11 de mayo , cuando el Gobernador Enrique Alfaro llamó a los medios a tener un papel más comprometido al momento de informar sobre inseguridad, pues aseguró que se minimizan de manera sistemática los resultados positivos.El especialista llamó además a no revictimizar a los desaparecidos, pues ayer la Fiscalía aseguró que investigaba si estaban ligados con actividades delictivas "(Quieren silenciar) este hartazgo social, este enojo social", comentó.En tanto, la familia de Ana Michelle pidió ayuda a Alessandra Rojo de la Vega, activista y funcionaria de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, para que diera difusión al caso."La Fiscalía de Jalisco le pide a la familia borrar todo tipo de información de redes sociales, personalmente hablé con Danna, su hermana, con su papá, quienes me piden hacer este video, compartirlo, difundir y que nos ayuden", señaló.La dependencia aseguró ayer que lo que hicieron fue llamar a "cuidar" la información para preservar la seguridad de ambos desaparecidos.