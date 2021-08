Humilla Necaxa a Pumas y lo manda al sótano

CANCHA

22:58 hrs.

Pumas tocó fondo.Peor no pueden estar los felinos, nada les funcionan y luego de perder 3-0 ante Necaxa, son el último lugar de la competencia y sin visos de enderezar el rumbo.Los auriazules saltaron a jugar tocados por la presión que tienen a cuestas, y cayeron en los mismos errores de todo el torneo, desatenciones de su defensa mientras que su ofensiva no tuvo ideas ni recursos.El técnico Andrés Lillini colocó de inicio a Arturo Ortiz, zaguero que llegó de Pumas Tabasco para cubrir el hueco que dejó Johan Vásquez, pero pagó cara la falta de entendimiento con Nicolás Freire, quien estuvo lejos de su nivel, cometiendo todo tipo de fallas.Alan Mozo fue uno de los villanos al regalar su banda para que llegara el gol de Jesús Alonso Escoboza al 35'.Lillini, aferrado en darle juego a Cristian Battocchio, terminó por quitarle al equipo a Marco García, cuando el canterano por fin se estaba encontrando en la cancha, abriendo juego.Sin necesidad de meter el acelerador, Necaxa se dedicó a jugar con la desesperación de los universitarios, que fueron sumando fallas a la defensiva, como cuando apareció Higor Meritao para derribar a Fernando González, obsequiando un penal.Alejandro Zendejas puso el 2-0 al 71', con el que hundió cualquier intento de los visitantes para rescatar el partido.El 3-0 fue un golazo de Rodrigo Aguirre al 92', con el que sepultó a unos Pumas que no tienen pies ni cabeza; y luce muy complicado que Lillini pueda sacarlos del hoyo en el que están.