Ilustra relato del México Insurgente

Rebeca Pérez Vega

Para el artista español Alberto Gamón, lustrar es contar, es sintetizar una historia a través de distintos trazos que le den sentido al relato y, bajo ese precepto, colaboró en el libro México Insurgente (Nórdica, 2020), que se basa en las crónicas de guerra del periodista estadounidense John Reed (1887-1920).Este libro, que centra su atención en las revueltas revolucionarias de Francisco Villa, en 1910, describe la pelea que libraron los rebeldes del Norte de México para lograr condiciones más equitativas para los pobres.Estas crónicas, que se publicaron originalmente en las ediciones del Metropolitan Magazine y el New York World, se publicaron nuevamente en el marco del centenario del fallecimiento de Reed.En esta nueva edición, Alberto Gamón pone su sello, con ilustraciones que acompañan los relatos de este México de principios del siglo 20."Creo que si uno es honesto con lo que hace, al final el estilo que va forjando tiene que ver con los gustos, con las vivencias y creo que estéticamente mi estilo tiene cierto vínculo con la cultura mexicana y cuando me encargaron el libro de México Insurgente, es un proyecto en el que estéticamente he estado muy cómodo."El libro es muy atractivo porque el escritor, que es un periodista que ha hecho crónicas de guerra, dedica capítulos a temas muy dispares como es obviamente la guerra, la lucha, la muerte, pero también habla de la amistad, la fiesta, esa es la riqueza de este texto", describe Gamón.El creativo, quien tiene ya más de 25 años de trayectoria, ha ilustrado libros infantiles, carteles y colaborado en diversas revistas y periódicos. Para que un proyecto sea de su interés, debe llamarle la atención la historia."Lo primero que hago es leer el libro, como cualquier lector lo que intento es vivirlo, entrar en esa realidad, yo insisto en que un ilustrador de libros debe ser un buen lector, en esa comprensión lectora entender qué lees, porque nuestro trabajo consiste en contar con imágenes, para mí ilustrar es contar y es importante que el mensaje sea claro, directo.Ha ilustrado también cubiertas para libros de narrativa, colaborando con editoriales como Nórdica Libros, para la que también ha puesto imágenes al clásico Las Almas Muertas, de Nikolái Gógol. Su trabajo ha sido seleccionado para diversas exposiciones, como "Ilustrísimos. Panorama de la ilustración en España", que se mostró en aparadores como el de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia."Para mí ilustrar puede ser algo más que hacer dibujos bonitos, he ido un poco absorbiendo cosas que me gustan y pasadas por el tamiz de mi forma de trabajar, en un primer momento he tenido influencia de cierta geometría, la cual he ido suavizando con el paso de los años".Alberto Gamón, Ilustrador