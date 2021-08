Impacta escasez de chips y contenedores a camiones

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 11:50 hrs.

En julio pasado, la escasez de chips y contenedores marítimos afectaron la exportación y producción de camiones de carga de México, consideró la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA).Durante el séptimo mes del año se fabricaron 12 mil 975 vehículos pesados, mientras en junio fueron 15 mil 211, según estadísticas de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).Mientras que la exportación de este tipo de unidades pasó de 13 mil 389 en junio a 11 mil 76 en julio."La situación que se vive a nivel mundial por insuficiencia de chips y la escasez de espacios de contenedores está teniendo un impacto en ritmos de producción en diferentes fábricas de camiones en el mundo y México no es la excepción, así como aquellas ubicadas fuera de nuestro País", dijo Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA.Otro de los factores que ha tenido impacto en la venta de unidades al menudeo en el País es la intención de compra de los transportistas, debido a que si bien hay una recuperación económica, todavía no se alcanzan niveles prepandemia.En julio de este año se vendieron al menudeo 2 mil 733 vehículos pesados en el País, una caída del 19.2 por ciento contra igual mes de 2019, previo a la pandemia."Vamos en camino, en la tendencia de recuperación, pero a paso lento", admitió Rosales en conferencia de prensa virtual.Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la ANPACT, admitió que los fabricantes de este tipo de vehículos sí han registrado retraso en los tiempos de entrega de autopartes o componentes por escasez de contenedores."Sí ha habido retraso en los tiempos de entrega, esperemos que sea solo eso y que veamos un repunte en los meses de agosto y los meses siguientes. Vemos un comportamiento un poco diferente, digamos no tan estable como lo hemos visto en años anteriores", mencionó.Por otra parte, la ANPACT dio a conocer que en julio de este año se fabricaron 12 mil 975 unidades, 36.1 por ciento menos que en igual mes de 2019 cuando fueron 20 mil 312. Respecto a la cifra de 2020 se mantuvo prácticamente igual.Además, se exportaron 11 mil unidades, 38.9 por ciento menos a las reportadas en julio de 2019 y 10.5 por ciento más que en el mismo mes de 2020.Elizalde aclaró que hay una recuperación contra las cifras de 2020 porque en este año el sector autotransporte tuvo que dejar de operar durante varios meses, lo que provocó caídas en producción y exportación.Sin embargo, contra niveles prepandemia, todavía no existe una recuperación, agregó.