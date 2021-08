Impiden a padres presenciar sesión de desafuero a Huerta

Hora de actualización: 16:02 hrs.

02 min 30 seg

Claudia Salazar

Hora de publicación: 13:39 hrs.

La Cámara de Diputados no dio acceso a los padres del menor presuntamente abusado por el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, a fin de que pudieran presenciar la sesión en que se discutirá su desafuero.En la Cámara de Diputados ya inició la sesión en la que se discutirán los procesos de desafuero de los diputados Huerta Corona y de Mauricio Toledo.El abogado de la familia, Teófilo Benítez, afirmó que hubo "cerrazón" de la Cámara, porque en tiempo y forma se hizo la solicitud para estar presentes en el Pleno.Dijo que primero les dieron acceso, por lo que estuvieron en una sala de espera de la nueva aduana de la Cámara.Sin embargo, les indicaron que sólo ahí podrían dar seguimiento a la sesión extraordinaria, a través de los monitores, sin tener acceso al recinto legislativo, relató el abogado.Señaló que desde ayer se pidió el acceso con un oficio dirigido a la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde se le solicitó la entrada para Raúl Reyes y Guadalupe Lezama, padres del menor.La madre del joven expresó su inconformidad y acusó que hubo simulación, porque les permitieron entrar para decirles después que no podrían pasar a las instalaciones de la Cámara."Primero me dan acceso junto con mis abogados y, una vez adentro, nos dicen que no podemos presenciar la sesión del desafuero al diputado Huerta", reclamó."Es una burla y una falta de respeto", dijo la madre de la víctima.Asimismo, los padres del menor presuntamente abusado por el diputado Saúl Huerta exigieron que, luego del desafuero que hoy se discutirá, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actúe inmediatamente contra el legislador.Exigieron que haya justicia y que se deje de dilatar el proceso, luego de cuatro meses desde que se cometió el delito."Lo siguen solapando, es una vergüenza. Le han dado el tiempo para que se pueda ir. Estamos indignados y enojados que se burlen de nosotros la Fiscalía y los diputados", dijo María Guadalupe, madre del menor que presuntamente fue violado por Huerta.Agregó que seguirá en lucha por lograr que el diputado de Puebla sea juzgado como cualquier ciudadano."Confiaremos en la justicia hasta que esté en la cárcel y, cuando realmente sea así, lo que esperamos es que aprueben el desafuero y se pueda continuar con el proceso, que lo juzguen como cualquier persona", indicó la madre de la víctima."Estamos dando la voz por mi hijo y otros niños que han sido violentados sexualmente por el diputado", agregó.Destacó que, aunque este miércoles al legislador le quiten el fuero, aún falta mucho porque apenas empezará el proceso legal si la Fiscalía lo detiene.El abogado de la familia, Teófilo Benítez, señaló que una vez que la Cámara de Diputados concrete el desafuero de Huerta darán a conocer la serie de anomalías que se han generado en la Fiscalía capitalina, como la dilación en el proceso.Indicó que se han tendido cortinas de humo por parte de la defensa del diputado, toda vez que circula información de que podría librar la detención y quedaría absuelto a pesar de todas las pruebas que hay en su contra.