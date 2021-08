Implementan Operativo Carrusel en la México-Cuernavaca

Benito Jiménez

Hora de publicación: 18:42 hrs.

La Guardia Nacional implementó el Operativo Carrusel en la autopista México-Cuernavaca, entre la caseta de Tlalpan y Tres Marías, en el Municipio de Huitzilac, Morelos.La medida es implementada por dos patrullas en cada carril e impide que los automóviles y motocicletas circulen a más de 90 kilómetros por hora y hasta los 70 kilómetros por hora, en situación de lluvia, como se reportó ayer en esta vía.El Operativo Carrusel es efectuado de manera intermitente en ambas direcciones y consiste en encabezar a la Unidad Carro Radio Patrulla, seguida por un bloque de vehículos que se formarán siguiendo a la unidad."La gente luego es muy inconsciente porque aún efectuando el operativo nos avientan luces o pretenden rebasar", dijo a Grupo REFORMA un agente federal."El operativo implica ciertos tramos de entre 15 y 20 kilómetros, y de lo que se trata es de que la gente tome, precisamente, conciencia de respetar los límites de velocidad y más en condiciones de piso mojado", añadió.Mandos de la Guardia Nacional, de la División Regional, afirmaron que el operativo incluye puntos de control de velocidad aleatorios con elementos apuntando los radares a los automotores.Si un vehículo sobrepasa los límites de velocidad, adelante, en menos de dos kilómetros, otras dos patrullas se encargan de interceptarlo.La acción federal también contempla un puesto de inspección una vez que los automovilistas pasan la caseta de peaje de Tlalpan.En el sitio fueron desplegados dos patrullas de la GN con elementos de reacción y cuatro vehículos de Seguridad Regional para persecución.Los federales detienen a vehículos "sospechosos", con carga mal asegurada, deportivos y motocicletas.Los uniformados informaron que, desde el inicio del operativo, un grupo de diez motociclistas fue infraccionado por falta de documentación."Se les pide su licencia, documentación de la motocicleta, si no cuentan con reporte de robo, si no vienen intoxicados y se les pide que no rebasen los límites de velocidad, afortunadamente por la lluvia no pasaron muchos bikers", dijo un federal que se encarga de la inspección.A las acciones para inhibir el paso de motociclistas se sumó la prohibición de fotógrafos de Bike en las orillas de autopista entre la caseta y Tres Marías, revelaron trabajadores de Capufe.El 15 de agosto se reportaron múltiples colisiones de motociclistas en el kilómetro 51, poco antes de llegar a Tres Marías, en el Municipio de Huitzilac, con dirección a Cuernavaca.Los motociclistas que fueron testigos del hecho reconocieron que recorren este tramo hasta a 250 kilómetros por hora para "echar carreritas".Este domingo un grupo de bikers organiza una rodada en memoria de los siete motociclistas fallecidos en el accidente de Huitzilac.El Operativo Carrusel se implementa desde 2011 para prevenir los accidentes en las vías generales de comunicación, controlando el nivel de velocidad.Este operativo se lleva a cabo con la finalidad de asegurar que los vehículos que circulen por las carreteras federales, transiten a la velocidad autorizada por los señalamientos que existen en el tramo carretero."Se identifican los tramos con mayor aforo vehicular, con el propósito de evitar que los conductores rebasen con imprudencia y provoquen accidentes; su aplicación es principalmente en zonas de transición, tramos de caminos sinuosos, ascendentes y descendentes, casetas de peaje y caminos de alta velocidad", refiere la misión del operativo.