Implican a Policía estatal en caso de tortura en Mérida

02 min 30 seg

Benito Jiménez

Hora de publicación: 11:53 hrs.

José Eduardo Ravelo declaró ante la Fiscalía de Yucatán, el pasado 24 de julio, que sus primeros agresores fueron elementos de la Policía estatal, quienes "lo esposaron como cochino" y golpearon hasta hacerle vomitar sangre.De acuerdo con los primeros informes, el joven de 23 años originario de Veracruz, que murió el 3 de agosto en la ciudad de Mérida, fue detenido el 21 de julio por policías municipales, cuatro de ellos acusados de agredirlo y llevarlo a rastras semiinconsciente a una celda.Sin embargo, en su primera declaración ministerial, Ravelo afirmó que mientras recogía unos documentos que se le habían caído tras romperse su mochila, en Calle 47 y Calle 53 del centro de la capital yucateca, una patrulla con ocho policías estatales se le acercó."Fui interceptado por una patrulla antimotín tipo Pick-up la cual era de color amarillo con negro (...) se bajaron varios elementos uniformados de negro, que serían como unos ocho, al frente de su camisa negra decía 'Policía Estatal', uno tenía una placa que decía Méndez y también recuerdo haber visto otro elemento con apellido Osorio", consta en su declaración S1-G/000433/2021 a la que REFORMA tuvo acceso."El caso es que esos dos elementos me empezaron a preguntar que a dónde iba porque me veía sospechoso y yo les dije que se me había roto la mochila y se me habían caído mis documentos personales, me jalaron de los brazos y me empujaron contra una pared, yo les pregunté que por qué me estaban tratando así pues yo no había hecho nada, entre varios me subieron a la cama de la patrulla bocabajo, me esposaron como cochino, de pies y manos diciéndome que me iban a realizar una revisión de rutina".El hombre afirmó que fue golpeado en diversas partes del cuerpo."Tengo dificultad para respirar y estoy vomitando coágulos de sangre, por eso me trasladé al hospital O'horán el día de hoy pero el médico me cuestionó acerca de mi sexualidad y no me valoró indicando que debía venir a esta Fiscalía a interponer una denuncia".José Eduardo Ravelo fue valorado por legistas quienes le aplicaron exámenes psicofisiológico, proctológico, seminológico y de somatometría.Hasta ahora el Gobierno del estado no ha informado sobre la puesta a disposición de algún policía estatal por la agresión al joven.