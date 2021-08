Importa a América el triunfo antes que las formas

Edgar Contreras

Hora de publicación: 13:23 hrs.

En el América prevalece el objetivo de ganar sobre el de gustar, pero cumplirán con este último objetivo a medida que avance el torneo.El refuerzo Fernando Madrigal aceptó que por ahora han estado enfocados en los triunfos, pero la incorporación de seleccionados, elementos que se recuperaron de una lesión y hasta de refuerzos incrementan las posibilidades del líder de la Liga MX."A lo mejor las formas, la afición busca que el equipo sea más ofensivo o goleador, pero nosotros estamos en nuestro objetivo claro que es ganar, así lo hemos hecho en estas primeras fechas, solamente un empate y las demás victorias."Yo creo que lo que más importa aquí es el hecho de ganar. Ya las formas, pues partido a partido vamos a ir mejorando, eso lo tengo más que seguro porque se va integrando gente que estaba en los Olímpicos, gente que estaba lesionada. Mientras más amplio esté el plantel el equipo va a tener más consecuencia, el nivel va a ir para arriba, entonces ya no solamente vamos a ganar sino también a empezar a rendir en el campo", mencionó en videoconferencia.Las Águilas han vencido a Necaxa, Puebla, Atlas, Juárez, Xolos y empatado frente a Gallos. Este sábado tienen una prueba de fuego en el Nou Camp."No creo que haya ni chicos ni medianos ni grandes, el nivel de la Liga es muy parejo. Si bien estamos arriba, ganándole a León nos separaríamos unos seis puntos del León, que es segundo lugar, entonces nosotros lo tenemos que visualizar así, no hay rival fácil."Sí (es buen parámetro). León desde hace varios torneos es de los equipos contendientes al campeonato, este torneo no es la excepción, si bien empezó con una derrota vienen agarrando más el estilo que quiere el nuevo técnico, es un rival muy complicado y sabemos que va a ser así, salir a lo nuestro, desde fecha uno es demostrar esa intensidad y esa garra", mencionó el contención azulcrema.Madrigal destacó el aporte de incorporaciones como las de Mario Osuna o de Renato Ibarra."Creo que Renato suma igual que hemos sumado todos los refuerzos, también los que llegaron de Olímpicos. El plantel es más amplio, el cuerpo técnico tiene de dónde escoger, la competencia es mayor y hace que el nivel del equipo crezca. Vamos invictos y queremos seguir así", mencionó.