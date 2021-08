Imposible parar la economía de nuevo.- Alfaro

Sara Ochoa

Hora de publicación: 11:30 hrs.

El Gobernador Enrique Alfaro, consideró imposible volver a parar la economía del Estado, ante el regreso de Jalisco al semáforo rojo por el alza de contagios y muertes por Covid-19.Durante la inauguración de la Unidad Habitacional Loma Dorada en Tonalá este sábado, Alfaro Ramírez explicó que luego de la actualización del semáforo epidemiológico por parte la Secretaría de Salud (Ssa), el cual colocó al Estado en riesgo máximo, se reunirá con la Mesa de Salud este lunes para evaluar nuevas medidas.Sin embargo, aclaró que mantiene la postura de no parar actividades económicas."Yo sigo en la misma postura, hoy lo que tenemos es claridad en los márgenes de maniobra y en los ajustes de la reconversión hospitalaria para tener capacidad de respuesta pero el pensar en parar de nuevo las actividades económicas, yo creo que ya es algo verdaderamente imposible de hacer", señaló."Tenemos que cuidarnos todos y tomar precauciones, no podemos volver a parar nuestra economía y vamos a evaluar si hay alguna medida específica que la mesa de salud proponga, pero no hay por lo pronto medidas adicionales".Entre las medidas que contempla el semáforo rojo, sólo se permitirían las actividades esenciales."Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día", se lee en la página Semáforo Coronavirus.