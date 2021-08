Impugna Morena anulación de comicios en Jilotlán

Francisco de Anda

Porque el Tribunal Electoral del Estado (Triejal) sanciona a Morena por hechos que no son atribuibles a este partido, sino a autoridades electorales y a otros institutos políticos, hoy impugnará la resolución que anula la elección de Presidente Municipal en Jilotlán de los Dolores.El recurso que interpondrá Morena es un Juicio de Inconformidad (JIN) y lo presentará ante la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó Juan Soltero, representante del partido ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)."Morena no tuvo nada qué ver, unos (hechos) son consecuencias del árbitro, otros son consecuencia del Estado y otros son consecuencia de los propios partidos que no se inscribieron o que algunos desistieron,y ahora sancionan a Morena", refutó el abogado morenista."Es por ello que consideramos que sí vamos a continuar con la impugnación".Soltero dijo que una de las razones por las que se anuló la elección de Jilotlán de los Dolores -donde Morena obtuvo el triunfo- fue que el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no instalar 6 casillas en el municipio por la falta de funcionarios, decisión que debió haber subsanado el propio organismo electoral previo a la jornada comicial.Otro de los motivos de la anulación fue el tema de la inseguridad, pero ningún candidato o partido denunció formalmente algún hecho en específico, mientras que la supuesta falta de pluralidad en los comicios tuvo que ver con que los partidos no registraron candidatos o declinaron en algún momento de la campaña, reviró el representante de Morena."El tema de la pluralidad de partidos no depende de Morena, todo mundo estuvo en igualdad de circunstancias para inscribirse, para registrarse y para contender, todos los partidos", explicó Juan Soltero."Obviamente se registraron los 3 que se sabe (MC, Morena y PAN) ¿Morena qué tuvo qué ver si los otros desistieron de llevar a cabo la contienda?, incluso tuvieron la oportunidad de sustituirlos".El plazo para impugnar la resolución del Triejal vence este lunes.