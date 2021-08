Impulsan supermercados en ZMG autocobro

02 min 00 seg

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 13:02 hrs.

Esperar en las largas filas para pagar la despensa del supermercado poco a poco se está quedando en el olvido.En sus nueve sucursales de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la cadena de supermercados al por mayor, Sam's Club, ya implementa su modelo de autocobro, así como su servicio Scan & Go, que de acuerdo con empleados de la tienda se implementó recientemente.Con el primero, las personas podrán hacer su propio cobro de máximo 10 artículos, pero se requiere contar con tarjeta de crédito, débito o vales electrónicos para ejecutar el pago."A mi me funciona súper bien el autopago, sí lo uso seguido, y más cuando compró pocas cosas para la casa, que es cuando más prisa traigo para cuidar a los niños", mencionó Claudia, quien ha hecho uso de este servicio.Mientras que, para el segundo servicio, Scan & Go, es necesario descargar su propia aplicación, disponible tanto para Android y iOS, que te permitirá escanear los códigos de barra de los productos que se irán añadiendo al carrito y pagar desde el celular o en su caja exclusiva.Además esta función sólo se puede realizar al estar dentro de la tienda club y permite adquirir hasta 20 artículos por compra, de acuerdo con empleados de la marca. Y se necesita contar con tarjeta de crédito o débito.Durante un recorrido hecho por MURAL en la sucursal de Avenida Vallarta y Rafael Sanzio, se observó que las personas que usan el servicio de autopago, escanean sus productos y cobran en alrededor de 5 minutos, así como también los empleados ayudan y explican cómo se hace el proceso en caso de que alguien lo desconozca.Soriana es otra tienda que anunció en julio que también implementará el servicio de autocobro e incluso ya inició un programa piloto en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, pero de acuerdo con la empresa próximamente se implementará en más ciudades, entre ellas Guadalajara.