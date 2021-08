Impulsó la pandemia 'room office' en hoteles

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El trabajo remoto impulsado por la pandemia facilita a las personas laborar desde cualquier destino turístico.Por ello en al menos 30 hoteles en Jalisco se ha implementado el modelo de 'room office', de acuerdo con la Encuesta de Expectativas Económicas de la Industria Hotelera, que realizó el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) a 487 empresas en operación."Todo lo que tiene que ver con turismo rural y de playa se han visto beneficiados con el Home Office, eso es un hecho", indicó Juan Carlos Mondragón, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco.También el líder hotelero señaló que esta tendencia se ha visto más durante este año, sobre todo a partir de la Semana Santa y en destinos de playa y bosque, lo que ha incrementado el turismo rural."La gente viaja, se hospeda en un hotel, trabaja de forma remota y aprovecha para hacer cosas personales, no sé si para hacer turismo, no sé si para salir a conocer la ciudad o cosas así, creo que más como distraerse de salir de su día a día, o por cambiar de aire", añadió Mondragón.De acuerdo con el IIEG, de estos hoteles que ha implementado el 'room office', el 43 por ciento, es decir 13 hoteles, permiten hasta dos personas por habitación, 4 hoteles permiten sólo una; mientras el resto - 13 hoteles- permiten más de 3 personas.A pesar de esta tendencia, Mondragón indicó que aún los hoteleros no tienen una buena recuperación, ya que los viajes de reuniones no se han retomado como antes de la contingencia sanitaria."Seguimos teniendo el tema de que no está funcionado, no está caminando el sector de viajes de trabajo, sin embargo hay una tendencia", indicó.Dijo que las tendencias de los visitantes están en constantes cambios, por lo que tienen que aprender a las nuevas necesidades y requerimientos de los turistas.