Imputarán a maestro en caso de Camila

Hora de publicación: 13:56 hrs.

Ante un juez de control se presentó el maestro que era buscado por presuntas omisiones en la atención a la niña Camila, quien sufrió abuso sexual en la escuela primaria Marco Antonio Montes de Oca de parte de tres de sus compañeros, dos niñas y un niño; el profesor será imputado en juzgados este miércoles."Tenemos una notificación del día de ayer de que se presentó de manera voluntaria a ponerse a disposición del juez, eso motiva que inicien formalmente las etapas procesales, ya está fijada la fecha (para imputarlo), es el día de mañana, entonces en la medida que vaya avanzando esto les iremos comentando", aseguró el Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez este martes.El profesor, identificado extraoficialmente como Jorge Abraham "N", sería acusado por el delito de responsabilidad profesional y técnica, por el que ya se encuentra bajo proceso quien era la directora del plantel, María del Carmen "N".Fue en varias ocasiones que Camila sufrió diversas agresiones por sus tres compañeros del tercer grado de primaria, esto a finales de 2019 en el plante ubicado en Mirador del Bosque, Zapopan y de acuerdo con la recomendación 183/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), de esto estaban enterados los docentes señalados, pues la mamá de Camila había presentado quejas.El comportamiento de la niña comenzó a cambiar y no quería ir a la escuela, y fue así como su mamá detectó que era víctima de abusos, se lo dijo a los maestros."Reporté dos ocasiones mi temor al profesor Jorge Abraham y uno a la directora María del Carmen del plantel, pero ambos minimizaron mi queja, argumentando que mi hija era buena niña y no se metía con nadie y nadie con ella, que no pasaba nada", narró la madre, según la CEDHJ.El 9 de julio de este año, colectivos feministas hicieron pintas y quebraron vidrios en la sede de la Secretaría de Educación, a casi dos años de las agresiones, y solo entonces la Fiscalía mostró avances en sus investigaciones.Ese día, 10 manifestantes fueron capturadas, entre ellas dos adolescentes. Siete quedaron vinculadas a proceso por los delitos de pandillerismo y daño a las cosas, y enfrentan su proceso en libertad.