Incrementa 2% precio de gas en ZMG

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 18:42 hrs.

Pese a que la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios cercanos tienen los precios más bajos de gas LP en Jalisco, estos incrementaron 1.9 por ciento su costo del kilo en sólo una semana.La Comisión Reguladora de Energía (CRE) hizo público el nuevo listado de precios máximos con los que estarán operando las gaseras en Jalisco, donde muestra que los municipios de Guadalajara, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zuñiga, Tlaquepaque, El Salto,Zapotlanejo, San Cristóbal de la Barranca, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, Tala y El Arenal cotinúan con las tarifas más bajas en el Estado.Sin embargo, estas zonas tuvieron un incremento, pues el kilo de gas LP que estaba la semana pasada en 22.24 pesos el kilo, subió a 22.68 pesos, es decir, 0.44 centavos, mientras que el litro incrementó a 12.25 pesos, cuando antes estaba a 12.01 pesos.De igual manera, otros municipios como Puerto Vallarta subieron su precio a 23.08 pesos el kilo y 12.46 pesos el litro, cuando la semana pasada estaba en 22.65 pesos el kilo y 12.23 pesos el litro; Zapotlán el Grande subió su precio de 23.36 pesos el kilo a 23.82 pesos, y el litro de 12.62 pesos pasó a 12.86 pesos; Colotlán pasó de 24.19 pesos el kilo de gas a 25.31 pesos, y de 13.06 pesos el litro a 13.67 pesos,En cuanto a los municipios con el costo más alto en el estado, se encuentran Cabo Corrientes y Tomatlán que tienen un precio de 25.45 pesos el kilo, la semana pasada costaba 24.96 pesos, y el litro actualmente se vende a 13.74 pesos, y antes era de 13.48 pesos.Ante los cambios de precios que están presentando las gaseras, los habitantes de Jalisco han tenido que ser más cuidadosos al momento de rellenar sus cilindros, pues aseguraron que esto los hace más vulnerables a ser victimas de robo del producto, principalmente en las empresas ubicadas en los extremos de la ZMG.Edgar García, habitante de la colonia Los Tulipanes en Zapopan, contó que él tuvo que buscar una gasera de confianza para acudir a rellenar su cilindro, ya que anteriormente acudía a otras y se daba cuenta que el producto le duraba alrededor de dos meses o menos, cuando normalmente le suele durar hasta cuatro meses.Él acude a una gasera ubicada sobre la avenida Camino Real a Colima en Tlaquepaque, mencionó que como cliente que rellena su cilindro no sabe la manera de darse cuenta si le dan menos producto o no, sino ya hasta que está en su vivienda y lo usa."Nunca sabemos si le echan completo o no el gas, pero siempre le echamos unos 300 pesos y sí nos rinde meses, por el tiempo que nos rinda es como nos damos cuenta, no hay manera. Por eso tenemos que estarle buscando un buen lugar para rellenar, hemos comprado en otros lugares y no es lo mismo", dijo Edgar García.Por otro lado, Miguel Morelos, quien trabaja en un taxi y requiere del gas LP, aseguró que él se da cuenta cuando le dan menos producto a través de una válvula que le marca el mismo tanque, ya que de no tenerlo, no habría manera de saberlo.