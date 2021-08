Incumple medidas 'Kino'; pedirán prisión

Enrique Osorio

Hora de publicación: 12:21 hrs.

El comediante Héctor "Kino" Díaz no ha cumplido con las medidas dictadas por una juez para enfrentar su proceso penal en libertad, por lo que los representantes legales de su ex pareja, quien denunció violencia familiar, buscarán que sea encarcelado.Según Sandra, la ex pareja, "Kino" le ha mandado audios de insultos y se ha presentado en la casa de ella, pese a que no debe hacerlo por orden de una jueza y pese a que la víctima cuenta con un dispositivo de Pulso de Vida para protegerla contra agresiones."Las violentó (las medidas fijadas por una jueza), las violentó varias ocasiones y esto hizo que la juez de la instrucción donde actualmente se encuentra vinculado fuera más severa y lo condicionó y en caso de que volviera a violentar las medidas de restricción a que se encuentra sujeto se le suspenderá su libertad."Vamos en la próxima audiencia a hacer del conocimiento amplio a la juez de instrucción que va a llevar a cabo la audiencia intermedia para ver si nos concede alguna nueva medida restrictiva", aseguró la abogada de la denunciante, Patricia Jáuregui Mercado.La siguiente audiencia con la jueza será el 20 de agosto.La representante legal y Sandra dijeron además que el imitador miente al acusar al Frente Feminista de recibir dinero de ella, y al señalar a la denunciante de mandarlo matar, por lo que además lo denunciarán por daños a la moral."Hace acusaciones de mí y no tiene nada que lo pruebe, cuando tiene personas detenidas, yo de verdad no tengo nada que ver, desconozco de su vida desde hace más de 18 meses que no vive conmigo", afirmó Sandra."Siento que temo por mi vida y también por la de mis hijos ya que verdaderamente es un tipo nefastamente mentiroso", agregó.Se publicó que el comediante fue vinculado a proceso penal en diciembre de 2020 por violencia familiar, proceso que enfrenta en libertad. Además, el domingo sufrió una agresión con arma de fuego durante un presunto percance vial en Periférico, a la altura de Tabachines, Zapopan.Fue dicha agresión de la que responsabilizó a su ex pareja, esto en un video que el cómico publicó en sus redes sociales.