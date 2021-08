Indagan a hijas de Maradona por acoso virtual

Dos hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, serán indagadas este jueves por presunto hostigamiento digital por sus mensajes en redes sociales contra el abogado Matías Morla en medio de una disputa por el uso de la marca "Maradona", en manos del letrado del ex futbolista.La fiscalía 4 de la Ciudad de Buenos Aires indagará a Dalma y Gianinna por "hostigamiento digital", una contravención que puede ser castigada con una multa, trabajo comunitario o hasta cinco días de arresto.Las hijas que tuvo el "10" de su unión con Claudia Villafañe están enfrentadas con Morla por el uso de la marca con el nombre del ex futbolista, fallecido el año pasado.El viernes pasado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional le dio la razón a Morla y levantó la suspensión de comercialización con el nombre, apelativos y seudónimos referidos al ex campeón del mundo en México 1986 que las hijas de Maradona habían logrado el 31 de marzo mediante una medida cautelar.Esas marcas están registradas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial a nombre de Sattvica S.A., empresa constituida por Morla y un cuñado suyo en junio de 2015, tras obtener un poder de parte de Maradona para la representación y uso comercial de esos nombres.Tras el revés judicial, Dalma y Gianinna Maradona publicaron un comunicado en el que acusan a Sattvica de "ser un sello de goma o una sociedad de cartón" y a Morla de defraudar a su padre."Entendemos que claramente habría defraudado a nuestro padre al sustraerle de su patrimonio sus marcas, incorporándolas al suyo a través de una persona jurídica interpuesta, Sattvica S.A.", sostuvieron.Maradona murió el 25 de noviembre pasado a los 60 años, mientras se recuperaba de una operación por un hematoma en la cabeza. La justicia penal investiga a los profesionales de la salud que lo atendían para determinar si el deceso puede enmarcarse en el delito de "homicidio simple con dolo eventual".En paralelo la justicia civil tramita otro juicio por la herencia de quien fuera estrella del Barcelona y del Napoli.Además de Dalma (34 años) y Gianinna (32), los otros hijos de Maradona son Diego Junior (34), Jana (25), y Diego Fernando (8).