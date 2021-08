Indigente desnudo entra a casa y mata a mujer en Guadalajara

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 13:07 hrs.

Un hombre en situación de calle y completamente desnudo presuntamente irrumpió en una casa de la Colonia Circunvalación Vallarta, en Guadalajara y atacó a una mujer de la tercera edad que estaba dormida, hasta dejarla sin vida; el sujeto fue detenido por las autoridades.El caso se registró minutos antes de las 11:00 horas en una vivienda ubicada en la Calle Justicia, cerca del cruce con la Avenida Adolfo López Mateos."Recibimos el reporte, varios reportes de personas, de una mujer pidiendo ayuda."Al arribo de la unidad localizamos a un masculino aparentemente en situación de calle bajo los efectos de droga, desnudo, en la sala de la casa, se asegura el sujeto."Encontramos en un dormitorio a una mujer de la tercera edad, aproximadamente 72 años con múltiples heridas producidas por agente punzocortante", indicó un oficial de la Policía de Guadalajara.La víctima mortal estaba dormida cuando fue atacada y en la vivienda solo la acompañaba su nieta, pero en otra habitación, quien resultó ilesa."Una nieta de la mujer, que estaba en el lugar, nos informa que el sujeto la agredió, nos comentan que ingresó por la parte de atrás de la vivienda, por el patio, y se fue directamente a la habitación y la empezó a agredir", añadió el entrevistado.Cuando los policías de Guadalajara llegaron, el agresor, quien era desconocido en la zona, estaba desnudo en la sala y alterado, por lo que pudieron detenerlo, sin embargo, no mencionó la razón de su ataque."Está muy alterado, agresivo y no da razón de nada", refirió el uniformado.Aparentemente el sujeto agredió de forma directa a la mujer, pues presuntamente no intentó robar algunas pertenencias."En la casa todo está revuelto, pero no falta nada", dijo el gendarme.La mujer sufrió varias heridas con un cuchillo y cuando llegaron los elementos de los Servicios Médicos Municipales aún estaba con vida, sin embargo, murió al recibir la atención médica.El hecho conmocionó a los familiares y vecinos, por lo que fue necesaria la intervención de elementos especializados en atención en crisis de la Policía de Guadalajara.