Instala PAN su 'INE' para la interna de noviembre

02 min 00 seg

Mayolo López

Hora de publicación: 15:22 hrs.

La comisión que organizará la interna del PAN para el relevo en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional fue instalada.El órgano, conocido por los panistas como el "INE interno", publicará en los próximos días la convocatoria con las reglas para la campaña que desembocará en la elección de mediados de noviembre."Como integrantes de esta Comisión hacemos un llamado y apelamos a la responsabilidad de candidatos, militantes y autoridades del PAN, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como estatales y municipales, al igual que a los gobernadores y alcaldes emanados de Acción Nacional para que juntos conduzcamos este proceso a buen puerto", exhortó el presidente del órgano, Gonzalo Altamirano Dimas.Además de Altamirano Dimas, la comisión está integrada por Lizbeth Mata Lozano, José Espina Von Roehrich, Noemí Luna Ayala, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Paulina Rubio Fernández y Julio Castillo López.Altamirano Dimas manifestó que en la renovación de los órganos partidistas se debe actuar con limpieza y transparencia, no porque los observen, sino porque la democracia y la legalidad son parte de su esencia.Invitó a los panistas a que esta contienda sea de ideas y proyectos y no resumidero de ofensas personales y que ningún interés personal esté por encima del interés del partido y de México."La jornada electoral que vivió el país en junio pasado acercó al PAN a un mayor número de ciudadanos que lo consideran una mejor opción para México ellos y muchos otros están observando ahora el proceso interno que hoy inicia el PAN para renovar sus órganos de dirección", dijo."A lo largo del tiempo, la democracia como forma de vida y de gobierno, ha sido una práctica irrenunciable para los panistas. Largas han sido nuestras luchas por el reconocimiento y la preservación del respeto a la expresión ciudadana. Esta expresión requiere no solamente de un marco normativo que la garantice sino fundamentalmente la voluntad de la autoridad e instituciones que intervienen en sus procesos".En la interna participarán la diputada federal Adriana Dávila, el tabasqueño Gerardo Priego, el Gobernador Francisco Domínguez y el actual líder, Marko Cortés.