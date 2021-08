Instalará Kavak hub tecnológico en Guadalajara

02 min 00 seg

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 08:23 hrs.

La empresa de compra-venta de autos seminuevos en línea, Kavak, instalará un centro de tecnología en Guadalajara.Esto forma parte de un proyecto de expansión de la marca, en donde instalarán cuatro centros para desarrollar tecnología que se ubicarán en diferentes sedes como Brasil, Argentina y dos en México, principalmente Guadalajara y la Ciudad de México, informó Fernando Scasserra, director de tecnología de Kavak.Destacó que con estos proyectos generarán 500 empleos, principalmente para ingenieros de software, de los que al menos 100 serán de Guadalajara."Para Guadalajara particularmente vamos a contratar 100 personas, el primer reclutamiento que vamos a tener en México va a estar focalizado en Guadalajara", añadió."Guadalajara un poco lo elegimos porque es como el Silicon Valley de México, (...) tiene que estar en el lugar donde está el ecosistema de tecnología".Scasserra detalló que en este hub se desarrollarán diferentes tecnologías, como aplicaciones web, diseño de experiencia de usuario, mejoras en los procesos, análisis de datos, entre otros.Así como adaptar la tecnología de la empresa a los diferentes mercados en donde buscan expandirse."Estamos analizando, queremos en principio seguir creciendo en Latinoamérica en todas las ciudades, no se mide tanto por país, se mide más por ciudad, que tenga mucha población, muchos autos y donde no sea tan fácil el financiamiento", aseguró.Estos centros en México se instalarán en los próximos 18 meses. El directivo señaló que por el momento el monto de inversión no se puede compartir.Además esta empresa que se fundó en 2016, considerada el primer "unicornio" mexicano, también ofrece a sus colaboradores diferentes compensaciones, como el que puedan obtener acciones de la compañía e incluso la opción de reubicarse de Ciudad conforme se realice la expansión de la empresa en otros países.