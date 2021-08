Intenta subir al tren sin cubrebocas; hay bronca

01 min 30 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 22:34 hrs.

El no atender la indicación de portar el cubrebocas en las instalaciones del Tren Ligero provocó un enfrentamiento entre usuarios y "amenazas" de parte del personal de seguridad, que, por cierto, tampoco usaba la mascarilla de manera correcta.A través de un video difundido en redes sociales, se observa a un señor que intentaba ingresar a los vagones, pero los policías privados le frenaron el paso, pues no llevaba cubrebocas, indumentaria obligatoria en la vía pública y en el transporte.El pasajero se negó a salir de las instalaciones e intentó ingresar a la fuerza, lo que provocó la furia de otro usuario de este sistema de transporte, a quien no le importó llevar a un menor de la mano para hacerse de empujones con el "rebelde"."¡No te vas a subir, güey, no te vas a subir!", le gritó el usuario mientras lo empujaba, "¡hijo de tu puta madre, te rompo el hocico".Los demás usuarios intervinieron para que no se hicieran de golpes, sobre todo por la seguridad del niño. Pedían al "rebelde" irse o ponerse el cubrebocas."¡Qué ignorancia, es por el bien de todos, pinche estúpido!", le gritó otro usuario.Otros se lo pidieron amablemente, pero ni así. El pasajero sin el cubrebocas abordó el tren y se sentó en un lugar amarillo.Uno de los guardias de seguridad se descubrió la boca y la nariz para lanzar una amenaza: en la siguiente estación lo bajan.No se sabe si el pasajero sin el cubrebocas fue obligado a descender del transporte u optó por usar la mascarilla, pues el video se corta cuando el tren cierra sus puertas.