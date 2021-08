Intercambian fuego transfronterizo Hezbolá e Israel

01 min 30 seg

Reuters

Hora de publicación: 13:39 hrs.

El grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán, disparó el viernes varias series de cohetes contra las fuerzas israelíes, provocando la represalia de Israel contra el sur del Líbano, en un tercer día de intercambios transfronterizos de hostilidades en medio de tensiones regionales más amplias con Teherán.Hezbolá sugirió que su ataque fue medido para evitar una mayor escalada, ya que apuntó a terreno abierto cerca de las fuerzas israelíes en represalia por ataques aéreos de Israel que también impactaron en áreas abiertas.Israel afirmó que no quiere escalar hasta una guerra total, aunque está listo para una."Tenemos entendido que Hezbolá apuntó deliberadamente a áreas abiertas para no agravar la situación", dijo a la prensa el portavoz militar israelí, el teniente coronel Amnon Shefler.El intercambio, que no causó víctimas, siguió a un presunto ataque iraní contra un petrolero administrado por Israel en el Golfo Pérsico la semana pasada, en el que murieron dos miembros de la tripulación, un británico y un rumano. Teherán negó su participación.Ante la posibilidad de que Irán se enfrente a la posibilidad de una acción israelí o internacional en respuesta al incidente del Golfo Pérsico, la violencia ha estallado a través de una frontera que ha sido durante mucho tiempo un escenario de conflicto entre Hezbolá e Israel.La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) dijo que la situación es muy grave e instó a todas las partes a un alto el fuego.El Ejército israelí dijo que su sistema Iron Dome interceptó 10 de 19 cohetes el viernes, seis de los cuales cayeron en áreas abiertas y otros tres en el sur del Líbano.