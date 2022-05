Irremediablemente Atlas

Francisco Javier González

en MURAL

3 min

Lo que importa de un campeón no es la suma de peligros extremos que corrió, sino la manera en que se levantó de ellos.



En una gran Final, que es el compendio de lo sucedido en 23 partidos, hay un poco de todo: goles que pudieron recibirse o anotarse, diferencias en lo que piensa el árbitro contra lo que los demás pensamos, alguna expulsión que debió ser, otra que fue injusta...



Cada quien cuenta la historia como mejor le parece, pero en el recuento de todos los factores, la conclusión resulta sólida: el Atlas es irremediablemente campeón.



Es verdad que cuanta más presión ejercía el Pachuca en el partido de ida, el equipo rojinegro logró el dos a cero y que haber recibido un gol a los siete minutos de la vuelta le ponía las cosas cuesta arriba. Pero también que en la suma de lo que hizo durante todo el año futbolístico no existió alguien más congruente, capaz y estable que el Atlas.



La dificultad para lograr un bicampeonato es tan evidente, que solo otros dos equipos lo han logrado en los últimos 26 años: Pumas y León. Pero ninguno de los dos lo consiguió teniendo los lugares en la Tabla con que arribaron los atlistas a la Liguilla.



En el 2004 los Pumas llegaron al primer título como sublíderes generales y para el segundo fueron novenos.



El León fue tercero en el Apertura 2013 y octavo para el siguiente, calificando de milagro en la última jornada al combinarse las seis condiciones que necesitaba para ello.



Ambos decayeron después: Pumas no clasificó a la Liguilla en un año y medio metiéndose en problemas de cociente, mientras que el León estuvo un año sin volver a ella.



El segundo y tercer sitio con que el Atlas clasificó a las Liguillas del bicampeonato después de 70 años de esperar un título, no solamente avalan la consistencia y el haber retenido a la mayoría de sus jugadores campeones, sino la espléndida gestión directiva de Orlegi y de Diego Cocca, quien maximizó las cualidades de su plantel, bueno pero corto.



La historia siempre es dolorosa para el perdedor porque injustamente, no se le reconoce nada.



Los méritos de Guillermo Almada para cambiarle el rostro a un equipo mayormente anodino en los últimos años logra muchas cosas que la falta del título puede hacer ignorar: le devolvió la confianza a su plantel, imprimió un juego atractivo que hizo volver a la gente al Hidalgo e incrementó el valor de varios de sus jugadores no obstante que la juventud les hizo cometer de repente errores sensibles a la hora buena. Eso se pasa con el tiempo.



Llegaron a la Final quienes más lo merecían y se la llevó el mejor de ellos.



Atlas ya es animador y deberá mantenerse siéndolo porque hoy vive en el orden institucional.



Propios y extraños saben que en la suma, merecía llevarse todo, aun por el escaso margen en goles que separa al campeón del que no lo fue.



Twitter: @FJG_TD









C.P. por la Universidad La Salle. Ingresó a los medios a los 14 años. Trabajó en radio y en 1985 ingresó a Imevisión, hoy TV Azteca, donde permaneció 16 años. Ha ocupado, entre otros cargos, la Jefatura de Deportes de TV UNAM, de Noticiarios Deportivos de Imevisión, la Gerencia de Deportes de Grupo Acir y, actualmente, las direcciones de contenidos de Estadio W y de Estadio W para la cadena SKY. Ha cubierto 7 Mundiales de fútbol y 4 Olimpiadas.