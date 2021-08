Jalonean UdeG y Gobierno de Jalisco dinero de 'megacrédito'

Francisco de Anda y Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

UdeG y Gobierno del Estado se enfrascaron ahora en un debate sobre si es viable o no redireccionar recursos del crédito de 6 mil 200 millones de pesos que le autorizó el Congreso al Gobernador Enrique Alfaro el año pasado en el contexto de la pandemia.Mientras que el Rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, aseguró que los 140 millones de pesos que requiere el Hospital Civil de Oriente se pueden tomar de los más de 300 millones de pesos del mega-financiamiento que, según él, no han sido asignados -en lugar de quitárselos al Museo de Ciencias Ambientales-, el Poder Ejecutivo sostuvo que ese dinero ya está comprometido.El Rector explicó que echando mano del crédito sería posible sacar adelante tanto el Museo de Ciencias Naturales, en el Centro Cultural Universitario, como el nosocomio tonalteca."No puedo más que calificar de 'perverso' el querer poner a la Universidad en la disyuntiva de decidir entre dos proyectos (el Museo y el hospital) a los que se le han dedicado años de planeación y en los que se ha puesto todo el empeño, el cariño, el talento y las gestiones de muchos universitarios para que sean una realidad", afirmó en un mensaje."No encuentro las 'agendas personalísimas', cuando los dos proyectos, así como todos los que se impulsan desde la Universidad, están diseñados para ser patrimonio de todos los jaliscienses".A través de una ficha informativa, el Gobierno de Jalisco sostuvo que no es posible redireccionar recursos del crédito de 6 mil 200 millones de pesos porque ya se contrataron o están en vías de contratación.Recordó que el dato de los 300 millones de pesos sin asignar, referido por el Rector y otros actores, corresponde a la actualización del mes pasado, es decir, no es información que se encuentre vigente."Al día de hoy todos los recursos del crédito se encuentran ya en proceso administrativo de contratación y/o contratados, por lo que no es posible su redirección", indicó."La Secretaría de Hacienda se encuentra en proceso de entrega de la información periódica al comité para que pueda actualizar su información que hoy data del 23 de julio de 2021".En el sitio del Comité de Evaluación y Seguimiento a la deuda de 6 mil 200 mdp se reporta a detalle el destino de la misma.De ese total, 4 mil 961 millones de pesos, fueron para obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; 550 mdp, de la Secretaría de Gestión Integral del Agua; 348 mdp, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y 20 mdp de Cultura.De la suma, 320 millones son recursos para obras de infraestructura que ejercería la UdeG de forma directa."Aquí es donde entramos al terreno de la suspicacia y el sospechosismo: ¿por qué, en este preciso momento, se debería escoger entre uno u otro (Museo de Ciencias Naturales u Hospital Civil de Oriente?"Ricardo Villanueva, Rector de la UdeG"El Gobierno de Jalisco ha dejado en claro que la prioridad es la salud de las y los jaliscienses. El Hospital Civil de Oriente en Tonalá tiene proyectado brindar atención a más de 500 mil personas que viven en esa zona de la Ciudad".Gobierno de Jalisco