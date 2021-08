Juego igual en Selección que con Chivas.- Vega

Luego de brillar en los Juegos Olímpicos, Alexis Vega se enfoca en hacer lo mismo con las Chivas en el torneo Grita México A21.El medallista olímpico en Tokio considera que su nivel es el mismo en club y Selección, sin embargo, la falta de buenos resultados en el Guadalajara ha opacado su rendimiento."En más de un año aquí en Chivas he mostrado cosas importantes, ha sido el año más regular de mi carrera, de aquí ya iba con un gran nivel, yo juego igual en la Selección que con Chivas. No hemos tenido buenas campañas (en Liga MX), pero las estadísticas ahí están. Soy el segundo o tercer mexicano con más asistencias. Yo estoy tranquilo porque trabajo para el equipo y voy a seguir haciéndolo para tener más éxitos", mencionó en conferencia de prensa."Desde que llegué aquí quería ser referente de este club, vamos por buen camino, hemos sido constantes, tengo varios compañeros que también han tenido buenos torneos, quizá no se ha visto reflejado porque no hemos conseguido tener buenas campañas, se ha visto mermado por ese tema, pero yo creo que si Chivas estuviera peleando arriba, otra cosa sería. Yo estoy tranquilo, enfocado en lo mío, trabajo día a día para ser mejor, estoy muy enfocado y concentrado con mi equipo. Ahora ya quiero que empiece el torneo para mí, para seguir disfrutando del futbol que es lo que me gusta y hacerlo de una buena manera".El delantero no se desconcentra por la posibilidad de emigrar al futbol europeo tras llevarse los reflectores en Tokio 2020."Sabía que había visores. Tengo consciencia de todo lo que se dijo, ahora estoy acá y a seguir trabajando para seguir trascendiendo".El Apertura 2021 será su sexto torneo como rojiblanco en la Liga MX."Tengo muchos retos por delante. Ahora que estoy en casa, quiero seguir consolidándome, ganarme un lugar cada semana, poder ayudar a mi equipo a jugar una Liguilla, pelear un campeonato, que siempre son las metas que tenemos en este club, y por qué no, un campeón de goleo me ilusiona bastante, si bien me ha tocado aportar con más asistencias que goles, para mí siempre es darle prioridad al equipo. Si yo ando bien, el equipo va a andar bien, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera y que venga lo que tenga que venir"."Se me dio la oportunidad de destacar con Selección, pero aquí en Chivas pienso de la misma manera, quiero trascender y yo sé que con trabajo, con disciplina, con sacrificio lo voy a lograr. En Chivas tengo grandes compañeros que cuando nos conectamos en la cancha hacemos grandes cosas y no va a ser la excepción", apuntó.Las Chivas se enfrentarán el domingo al Santos, luego de un arranque irregular del torneo con derrota ante el Atlético de San Luis, triunfo frente al Puebla y empate con Juárez."Ahora sí tenemos el plantel completo para trabajar como se debe, para planear muy bien los partidos y que nos tomen en cuenta a todos, tenemos que trabajar para ganarnos un puesto, yo estoy dispuesto a seguir trabajando como lo vengo haciendo. Vamos a ser pieza fundamental para el equipo porque ya embona todo el trabajo, ya estamos completos y yo quiero que Chivas esté en los primeros lugares y trataremos de dejar todo para que así sea", señaló Vega.