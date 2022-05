Julio Chavezmontes: ¿el productor midas del cine?

Mauricio Angel

"He participado en películas que, si tratas de salirte del éxito que tuvieron, es muy claro que eran muy arriesgadas en su propuesta y pudieron no haber funcionado. Eso también nos entusiasma, para llegar a algo nuevo hay que arriesgarse". Julio Chavezmontes, productor

Notas Relacionadas Triunfa productor mexicano en Cannes 2022 ¡pero le da Covid! 'Triangle of Sadness' gana la Palma de Oro de Cannes Proyectos Galardonados 2022 "Triangle of Sadness" / Palma de Oro en Cannes 2021 "Annette" / Mejor Guion en Cannes 2021 "Memoria" / Premio del Jurado en Cannes 2018 "Tiempo Compartido" / Mejor Guion en Sundance 2016 "Tenemos la Carne" / Nominación a Mejor Primera Película en el Rotterdam 2013 "Halley" / Mejor Película en Sitges

El zombi que invadió el cerebro de Julio Chavezmontes no era el típico ser incapaz de articular palabras, sino uno que viajaba en metro, trabajaba en un gimnasio y conocía gente mientras su cuerpo se descomponía.Aquel muerto viviente fue el protagonista de(2012), la primera película coescrita y producida por el mexicano, quien este fin de semana ganó la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes como coproductor de, de Ruben Östlund.Han pasado 10 años desde su primer filme, que realizó con el director Sebastián Hofmann, pero Chavezmontes cree que aquel proyecto le mostró cuál sería su camino creativo: apostar por lo no convencional."Todo el sueño era hacer, no se miraba más allá de eso. Hasta terminarla pensamos que era importante y posible dar continuidad a la idea de hacer películas, aunque no fueran nuestras, pero que fueran arriesgadas y diferentes."Por el tipo de películas que nos atraían nunca le apuntábamos a que fueran proyectos gigantes o que tuvieran un reconocimiento tan inmediato. Que haya sido así es algo indescriptible", compartió el cineasta de 39 años en entrevista desde Francia.Junto con Hofmann, el productor fundó en 2011 la compañía Piano. En 2018, ambos lanzaron el filme, cuya historia muestra el lado terrorífico de un centro vacacional. Ese proyecto también le trajo a Chavezmontes el premio a Mejor Guion en el Festival de Sundance, entregado por Östlund ().Pero en la década que lleva de trayectoria, el mexicano ha acumulado 27 créditos detrás de otras películas. Estos proyectos lo han llevado a levantar la mano por su País en certámenes como Rotterdam, donde presentó(2016).Su primera participación en Cannes fue en 2018 con la cinta). En 2021, regresó con tres proyectos más; dos se llevaron premio.Los filmes galardonados fueron, musical de Leos Carax protagonizado por Adam Driver, merecedor de Mejor Guion; yde Apichatpong Weerasethakul, que se llevó el Premio del Jurado."Nuestra apuesta siempre ha sido que al leer los guiones y escuchar los proyectos sea algo que nos provoque, que nos haga sentir que realmente está buscando algo nuevo. Eso es lo que nos llama."Cuando nos sumamos a, era un musical que rompía muchos de los cánones que hacen popular a ese género. Contaba con un gran elenco, pero en ese momento nadie había escuchado a Adam cantar", recordó.Tras sumarse a producciones internacionales, Chavezmontes ha encontrado inspiración como guionista. Si bien todavía no puede dar detalles de los proyectos que trabaja, considera que demuestran el kilometraje que ha acumulado."Siento más bagaje del que sería de una transición normal de una segunda a tercera película. Creo que algunas de las cosas en las que estoy trabajando van a sorprender mucho porque son un poco inesperadas, pero eso es lo divertido: buscar, explorar."Al final lo que espero es que los siguientes proyectos también demuestren la misma voluntad de correr riesgos, salirse de la zona de confort, de no repetirse, de no tratar de buscar: 'bueno, eso que hice antes ya me funcionó, voy a tratar de hacerlo otra vez'", aseguró.El productor ansía regresar a su casa, pero se encuentra en aislamiento tras dar positivo a Covid-19, para el que Cannes le recetó el máximo premio. De momento, sólo le ha quedado brindar con jarabe para la tos.