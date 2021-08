'La Liga Femenil puede ser potencia'



Citlalli Medina

El crecimiento del futbol femenil también impacta en la niñez y obliga a las jugadoras, como Rubí Soto, a ser ejemplo."Hay quienes piensan que no transmite nada el futbol femenil, pero hay niñas más pequeñas que quieren ser como nosotras y les tenemos que poner el ejemplo dentro y fuera de la cancha", mencionó la futbolista de las Chivas a CANCHA."Me han pedido consejos y me han dicho que quieren ser profesionales. Yo me sorprendo y me emociona que haya mucha niñas que quieran hacer este deporte".Soto fue la primera exportación en la Liga MX al futbol europeo al firmar con el Villarreal. Tras un año, regresó al Rebaño para el Grita México A21."La Liga MX Femenil ya está siendo conocida a nivel mundial, cuando llegué a España, la verdad no conocían lo que era la Liga, ahora ya hay más ojos volteando aquí y creo que muy pronto esta Liga puede ser potencia. Está creciendo demasiado, hay mucho más patrocinios y con todos esos apoyos puede seguir creciendo más y ser una Liga muy grande."Esta Liga tiene muchísimas cosas importantes. En España todavía no es tan profesional, apenas en este año se acaba de hacer. Aquí los aficionados te apoyan muchísimo más, en España es muy poquito la gente que apoya", detalló.Parte de su experiencia europea fue entrenar a niñas españolas, quienes encontraron en ella una motivación."Por ser extranjera y por mi acento, todas me decían: 'qué valiente que te veniste de otro país', y al ser del primer equipo del Villarreal me decían: 'yo quiero ser como tú', y se motivaban y entrenaban con todas las ganas. Cuando me despedí de ellas me decían: 'llévame contigo, quiero jugar allá'", relató.Además, la sinaloense considera que para estar en la élite mundial, más clubes de México deberían apostar por sus representativos."Todos los equipos deberían tener la misma seriedad con los equipos femeniles, pueden invertir un poco más para que no seamos pocos los equipos que estén siempre arriba, los que son protagonistas."Eso es lo que necesita esta Liga, que todos los equipos tengan esa seriedad para que la Liga pueda sobresalir", apuntó.Rubí Soto es una jugadora plenamente identificada con los colores rojiblancos.Desde los 15 años dejó su natal Sinaloa para jugar en la Escuela Chivas y 7 años después debutó en la Liga Femenil, un torneo después del campeonato de las rojiblancas en el 2017, es por ello que levantar un título es su principal objetivo."Quiero tener un campeonato con Chivas y seguir creciendo, ojalá se puedan abrir más puertas, pero ahora sólo pienso en el equipo, sólo pienso en Chivas. El equipo está para grandes cosas y lo vamos a hacer, pero vamos partido a partido", declaró.Rubí se fue al Villarreal en 2020 como la máxima goleadora del Rebaño con 20 tantos. La distancia no fue impedimento para no seguir los partidos del equipo de sus amores, y a su regreso, se encontró con instalaciones exclusivas para entrenar y con el desarrollo de Fuerzas Básicas."Es más motivante que tomen más en serio el proyecto de la Liga Femenil, Amaury (Vergara) ha estado protegiendo mucho este proyecto y nos protege a nosotras. Eso nos motiva todos los días a entrenar, a salir con todo a los partidos, a poner en alto el nombre de Chivas", expresó.Un mes antes de emigrar al Submarino Amarillo, vivió un duro golpe con el fallecimiento de su madre."Todavía vivo ese duelo porque no es fácil, pero el futbol me ha dado todo y me ha ayudado bastante para poder estar bien. Quiero seguir siendo la niña que crío mi mamá, con buenos valores y educación, y seguir cumpliendo los sueños que me proponga. Sé que con su ayuda lo voy a lograr", dijo.La futbolista está por terminar su carrera en Fisioterapia y además comenzó a estudiar en la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT).Xolos Chivas21:00 hrs. / Fox Sports 2