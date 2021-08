La marca de Camilo Vargas que envidia la Liga MX

02 min 30 seg

Citlalli Medina

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El "factor Camilo Vargas" sigue siendo redituable para el Atlas.Al arranque del Grita México A21, el portero colombiano es una muralla que tiene a los Zorros como la mejor defensa del torneo al no recibir gol.Este inicio ubica a los Rojinegros con 7 puntos, producto de 2 triunfos (FC Juárez y Pachuca) y un empate (Pumas).El domingo, Camilo y sus compañeros recibirán al América, que sólo ha permitido un tanto en su portería y que ya contará con el regreso de sus seleccionados olímpicos como Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Sebastián Córdova y Henry Martín.El Atlas también tendrá de vuelta a su medallista, ya que el defensa Jesús Angulo, con todo y su presea de bronce, ya reportó ayer a los entrenamientos por lo que podría ser considerado por Diego Cocca para alinear con las Águilas.La presencia de Angulo, habitual lateral izquierdo, podría ser por posición por Luis Reyes o como central en caso de que Anderson Santamaría no evolucione de la dolencia sufrida ante el Pachuca.Luego del partido ante los Tuzos, Camilo llegó a 12 duelos disputados colgando el cero en su portería, lo que no presume ningún otro portero del futbol mexicano. Si se cuenta el partido que Atlas le ganó al América por alineación indebida, tendría 13.El promedio de goles recibidos para Vargas en el torneo anterior fue de 0.88, es decir, menos de un tanto por partido, al permitir sólo 15 en 17 jornadas del torneo regular.En la Fase Final, el cancerbero del Atlas bajó la cortina en el duelo de Repechaje ante Tigres y en el duelo de Ida en Cuartos de Final ante el Puebla.El único gol recibido en el partido de Vuelta fue el que dejó eliminados a los Zorros en dicha fase del Guardianes 2021.Por lo pronto, suma 270 minutos en la Liga MX con su portería intacta.El aforo permitido para el duelo del domingo en el Estadio Jalisco se mantiene al 33 por ciento, de acuerdo al club, tras lo reportado por la Mesa de Salud.