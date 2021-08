La no afiliación sindical

Álvaro García Parga

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El acta de resultados de la reciente consulta a los trabajadores realizada en la planta de General Motors (GM) en Silao hace constar que la mayoría de los trabajadores optó por no respaldar el contenido de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Como resultado de lo anterior, el CCT se da por terminado, sin que ello afecte las prestaciones ni las condiciones laborales de los trabajadoresIndiscutiblemente estamos ante una nueva era de las relaciones colectivas de trabajo en México, y si bien no es esta la primera legitimación cuyo resultado mayoritario es por el "No", sí es la consulta más emblemática hasta hoy. A decir de la propia autoridad laboral, lo acontecido en GM contribuirá al desarrollo de futuros procesos de democracia sindical en México.El caso de la armadora con operaciones en Silao no concluye aún, los trabajadores de GM tendrán frente a ellos diversas rutas por recorrer, desde la posibilidad de que el sindicato con el que se tuvo el CCT busque nuevamente ganarse el respaldo mayoritario o el que otras organizaciones sindicales lo obtengan, pero igualmente abre la posibilidad que ninguna organización sindical logre obtener el respaldo suficiente para solicitar la firma de un nuevo CCT.Escenarios en que ningún sindicato cuente con respaldo mayoritario podrán presentarse, no sólo como resultado de legitimaciones, sino también tratándose de CCT iniciales. La reforma laboral de mayo del 2019 estableció un mecanismo para que los sindicatos que busquen celebrar un nuevo CCT deban antes obtener una constancia de representatividad, como requisito indispensable para poder luego consultar a los trabajadores y determinar si cuentan con el respaldo mayoritario. La constancia de representatividad la emitirá el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), el cual no entra aún en total operación en todo el país.La nueva era del mundo laboral en materia colectiva debemos de verla no sólo como la ruta para que los trabajadores cambien de sindicato, o respalden a su sindicato, sino también como una era en que cada trabajador, en plena libertad, pueda optar por pertenecer o no pertenecer a cualquier organización sindical. La libertad de asociación vista no solamente como la ruta para afiliarse, sino también para no hacerlo.Lo anterior abre un mundo de nuevas libertades para los trabajadores en México como ya existía en otros países, particularmente con nuestros vecinos del norte. En Estados Unidos existen regiones con una sólida cultura sindical, pero existen también entidades donde los trabajadores han optado por mantener centros de trabajo sin actividad sindical, lo cual no implica que no sean libres de asociarse o de negociar colectivamente, pero han preferido hacerlo de manera directa con sus patrones.Hace apenas unos meses en suelo americano tuvo lugar una notable votación, en Bessemer, Alabama, en la cual los trabajadores tomaron la decisión mayoritaria de no sindicalizarse. Tanto el caso de Bessemer en EU, como el caso de Silao en México, dan claras señales del sentir de las personas trabajadoras.Hoy la agenda laboral en Norteamérica tiene en lo alto de sus prioridades el asegurar que los trabajadores de manera libre y secreta elijan a sus representantes y participen activamente de los asuntos colectivos de trabajo. Sea en México, en EU o en Canadá, los ejecutivos de las empresas deberemos ser siempre neutrales y no interferir ni realizar ningún acto de injerencia. Deberemos también estar preparados para la variedad de escenarios que pueden surgir tras las votaciones. Lo que la mayoría de los trabajadores decida, eso será.aagarcia_parga