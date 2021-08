La pandemia inspiró nueva temporada de 'La Forense'

03 min 30 seg

Fernanda Palacios

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A lo largo de su trabajo, Jenny Cooper ha resuelto todo tipo de crímenes y misterios; pero ninguno se compara con el que enfrentará en la tercera temporada de la serie La Forense La nueva entrega, que se estrena este viernes a las 22:00 horas por Universal TV , pondrá a la doctora, interpretada por Serinda Swan , en el contexto actual: la pandemia por Covid-19."Tuvimos mucha suerte al estar en nuestro proceso de escritura durante la pandemia, decidimos adaptarlo a ello. El tema con Jenny es que su trabajo es la base, cada cuerpo que llega por el virus pasa por su oficina; entonces, al principio de esta temporada, la veremos abrumada, desesperada y cansada por tratar de tomar el control."Cuidamos el dibujar una línea entre honrar lo que está pasando en el mundo, pero también no hacer de la televisión un lugar de más preocupaciones. El centro continuará siendo ella, que ahora está lidiando con la partida de Liam (su pareja), con cómo ha evolucionado la relación con su padre y la llegada de nuevos personajes que la retan", adelantó Swan, en entrevista por video.Tanto dentro como fuera del set, el equipo y elenco, también integrado por Roger Cross , Ehren Kassam, Andy McQueen y Tamara Podemski, entre otros, tuvo que aprender a lidiar con el coronavirus.No obstante, trabajar bajo los nuevos protocolos de salud fue sencillo gracias a su compañerismo, de acuerdo con la protagonista."Sé que lo de 'somos una familia' lo han escuchado muchas veces, pero nosotros, al ser nuestra tercera temporada y porque tenemos un gran equipo con el que realmente nos hemos integrado y cuidado, de verdad lo somos, entonces resultó muy fácil adaptarnos."Creo que si esto nos hubiera tocado en una nueva producción y tuviéramos que conocer a gente con máscaras, habría sido mucho más difícil. Pero, aunque sí hubo muchas restricciones y emociones diferentes, tratamos de ser muy conscientes y empáticos", contó la actriz canadiense., basada en la saga de libros de M. R. Hall y que sigue a Cooper en su resolución de los casos más extraños y atroces de muerte, ha logrado cautivar al público alrededor del mundo.Según sus creadores y actores, la atención que ha obtenido se debe no sólo a los crímenes que representa y el nivel de producción, sino a que muestra personajes humanos, quienes luchan con problemas personales mientras cumplen con su labor."Creo que es súper importante plasmar este tipo de líneas, porque al final del día la gente quiere relacionarse con el show y ver las cosas por las que pasan a través de estos personajes que les dicen que no están solos y que es normal sentir que uno no tiene el control de todo, y eso ha sido clave."La realidad es que mucha gente no puede detenerse y tiene que seguir haciendo su trabajo, muchos a veces con un riesgo mayor y son personas que tienen otros problemas con los que lidian en privado, y es genial que la audiencia pueda verlo, identificarse y decir: 'Soy yo y también puedo hacerlo'", señaló Roger Cross, quien da vida al Detective Donovan 'Mac' McAvoy.