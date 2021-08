La polémica app que 'uberiza' al crimen

02 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

¿Qué tanto confías en la tecnología llegar para sentirte más seguro?La pregunta se alza ante una app como Citizen, que ha generado polémica en Estados Unidos, una vez que ha puesto en marcha su servicio de suscripción.¿Cómo funciona? La app te alerta, en tiempo real, de los crímenes o accidentes que están ocurriendo en las inmediaciones en las que se encuentre el usuario.Los usuarios tienen la posibilidad de grabar algún hecho y subirlo a la app para, de esa forma, informar a los demás y así se genera una cadena de información, además de los reportes que se hacen al 911 y se filtran.El martes inició el servicio llamado "Protect", que cuesta 20 dólares mensuales, con el que el cliente tiene un botón de alerta para que, en caso de sentirse en peligro, lo pueda activar y un agente de la empresa le ayudará con su problema o llamará al 911.Incluso la app puede detectar si el usuario grita y automáticamente se ponen en contacto para saber si está todo bien. Asimismo, si tiene un smart watch sincronizado también informa al agente sobre su pulso.También se ha usado a Citizen en la cobertura de manifestaciones en Estados Unidos.Suena bien, pero ¿en dónde está la controversia?De acuerdo con sitios como The Verge y Motherboard, Citizen en una ocasión empezó a alertar a los usuarios que hubo un accidente de avión en Los Ángeles, lo que generó pánico. Sin embargo, poco después tuvo que informar que se trataba de un "ejercicio de entrenamiento".Asimismo, especialistas han asegurado que con la app se puede generar un clima de paranoia y acentuar la discriminación.Al estarle llegando muchas alertas de crimen al usuario, esto le puede causar la sensación de no estar seguro todo el tiempo. Además de que los reportes de personas sospechosas se incrementan en contra de los afroamericanos y/o latinos sin que haya razón que lo justifique.También hay reportes de usuarios que se han convertido en "cazadores" de crímenes y acuden a los sitios donde está la alerta, poniéndose en riesgo ellos mismos.Incluso, de acuerdo con The New York Post, la compañía pagó a personas por grabar en escenas de crímenes y así generar más movimiento en la app.Otro problema es que, al interponerse entre el 911 y la potencial víctima, puede haber mayor posibilidad de error humano o que no se jerarquice adecuadamente alguna emergencia.Hasta el momento la app funciona en Estados Unidos y, aunque la empresa se dice en expansión, no hay reportes de que entre en funciones en México en el corto plazo.