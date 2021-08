La presión ahora está en Red Bull

02 min 00 seg

Marco Arellano

Hora de publicación: 13:31 hrs.

Hungría lo cambió todo.Tres fechas atrás, Max Verstappen y Red Bull presumían los lideratos de Pilotos y Constructores, además con Sergio Pérez como tercer lugar en el mundial, pero la debacle del equipo austriaco, no provocado por ellos mismos, en Silverstone y Budapest, hicieron que Lewis Hamilton y Mercedes se fueran de vacaciones al frente de todo.El toro rojo se fue prácticamente con las manos vacías de los grandes premios de Gran Bretaña y Hungría, por lo que ahora la presión está de su lado y tendrán que despertar en Bélgica."Según mi experiencia, el Campeonato del Mundo puede cambiar en un fin de semana, así que, aunque queda mucho camino por recorrer en el campeonato, parece que Hungría ha cambiado la temporada 2021", publicó el ex piloto finlandés Mika Hakkinen en su columna del sitio de apuestas Unibet."La presión está ahora en Red Bull Racing para responder, y con los dos próximos Grandes Premios en circuitos en los que Mercedes debería ser fuerte (Spa y Monza) no será fácil".El bicampeón de la Fórmula Uno esperaba que los RB16B dominaran el pasado fin de semana en Hungaroring y destacó la reacción del equipo alemán en las últimas fechas."Cuando Lewis y Valtteri Bottas coparon la primera fila en la clasificación, fue una clara señal de que Mercedes había dado un paso adelante. Los márgenes son pequeños, pero en una batalla tan reñida cada mejora cuenta realmente", señaló.Para Hakkinen, el accidente en la primera curva en Hungría cambió por completo la carrera y en consecuencia en el estado del campeonato, además de que consideró como un milagro que Max Verstappen se metiera al Top 10 tras los daños que recibió su auto."Con Sergio Pérez fuera de la carrera y el coche de Max sufriendo muchos daños, es realmente un milagro que terminara la carrera y sumara un punto. Ha sido un día muy difícil para el equipo", comentó Mika.La máxima categoría vive su verano y regresará de vacaciones el 29 de agosto para el Gran Premio de Bélgica.@MArellanoCANCHA