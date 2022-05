La ruta de Uber y Lyft: menos conductores y viajes

05 min 00 seg

Preetika Rana / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Uber Technologies Inc. y Lyft Inc. se están recalibrando a una nueva realidad: los inversionistas están incrementando la presión para que se contengan las cuantiosas pérdidas, los pasajeros están haciendo menos viajes a medida que aumentan las tarifas y los conductores aún escasean.La tarifa promedio de Uber y Lyft alcanzó un récord en Estados Unidos el mes pasado, reporta YipitData, una firma de investigación de mercado, impulsada por el desabasto de mano de obra y los altos precios de la gasolina. En conjunto, las empresas atrajeron al menos 20% menos pasajeros y registraron 35% menos viajes en el primer trimestre que tres años antes, reporta YipitData.Las empresas esperaban que la escasez de mano de obra se normalizara después de que los Estados eliminaron los beneficios de desempleo a raíz de la pandemia el año pasado, pero la demanda de conductores continúa superando la oferta.La situación hace que los analistas e inversionistas se pregunten qué tan grande es el mercado de los viajes bajo demanda y si Uber y Lyft pueden operar sin perder dinero.Para combatir el terco conjunto de retos, las compañías están volviendo a introducir los viajes compartidos, recogiendo a múltiples pasajeros que quieren ahorrar dinero pagando sólo una parte de la tarifa. Los viajes compartidos se suspendieron durante la crisis de salud.Para ampliar su grupo de conductores bajo demanda, Uber ha unido fuerzas con sus enemigos jurados, los taxis. Lyft dijo que otorgaría mayores bonificaciones a los conductores. Mientras tanto, ambas compañías están recortando costos al restringir la contratación y el gasto."Nuestro plan de acción a corto plazo se centrará en acelerar las ganancias, ese es el boleto de entrada en el mercado actual, nos guste o no", escribió John Zimmer, presidente de Lyft, el martes en un memorándum al personal visto por The Wall Street Journal.Las acciones de Lyft han caído más del 65% en el último año y las de Uber más del 50%, mientras que el índice compuesto Nasdaq ha retrocedido menos del 20%.Las empresas están tratando de encontrar un nuevo equilibrio entre impulsar las ganancias y hacer crecer su base de clientes al mantenerse al alcance del bolsillo."Nos interesa hacer que Uber sea lo más costeable y disponible posible", señaló Andrew Macdonald, director de movilidad global de Uber, en una declaración enviada por correo electrónico.Para llamar la atención de los clientes sensibles a los precios, Lyft lanzó este mes su primera campaña publicitaria para promover el uso de sus bicicletas de alquiler. La semana pasada, Uber lanzó funciones destinadas a hacer que reservar traslados sea más fácil y económico. Una función importa reservaciones de hoteles y vuelos de Gmail y hace sugerencias sobre la reserva anticipada de traslados, mientras que otra permite que las personas cubran los viajes de Uber mediante cupones para cosas como bodas.Durante años, Uber y Lyft subsidiaron los precios de los traslados. Esos descuentos impusieron grandes pérdidas a las empresas, pero les ayudaron a presumir de decenas de millones de pasajeros.Las empresas pusieron más énfasis en buscar ganancias después de salir a la bolsa en el 2019, sólo para verse afectadas por la pandemia. Al principio, no tenían suficientes pasajeros y luego tuvieron problemas con la falta de conductores. La escasez de conductores duró más de lo que esperaban las empresas, elevando las tarifas el año pasado. Luego, las tarifas parecían haberse mantenido sin cambios, pero luego se dispararon los precios de la gasolina, generando otro aumento. Las empresas impusieron nuevas tarifas a los pasajeros para ayudar a los conductores.Las tarifas promedio en Estados Unidos alcanzaron un nuevo máximo en abril, más de 35% por encima de donde estaban antes del Covid-19, revela YipitData.Tanto Uber como Lyft anticipan que las tarifas disminuyan con el tiempo, pero han señalado que el enfoque en obtener ganancias significa que probablemente no volverán a los niveles previos a la pandemia."Los días en los que los viajes compartidos eran una alternativa más barata a otros modos de transporte son cosa del pasado", indicó Youssef Squali, analista de Truist Securities. "El mercado probablemente no sea tan grande como creíamos hace dos o tres años".Lyft reportó alrededor de tres millones de pasajeros menos en el primer trimestre que tres años antes, una caída del 13%. Uber informó al menos 20% menos traslados en EU durante el trimestre, aunque dijo que la cantidad de pasajeros en abril estaba cerca de los niveles previos a la pandemia.Para algunos clientes habituales, el viaje compartido ahora se ha convertido en un lujo.Sharan Godya, una residente de San Francisco de 31 años, solía usar Uber y Lyft varias veces a la semana, pero restringió su uso y comenzó a tomar el autobús para traslados cortos. "Eso no es algo que haya hecho antes", destacó.Las compañías señalan que sus ingresos han superado los niveles previos a la pandemia gracias a las tarifas más altas, y dicen que anticipan que tanto el volumen de pasajeros como de los traslados se recuperen con el tiempo. Uber señaló que el volumen de sus pasajeros y el de sus traslados se han recuperado a los niveles previos a la pandemia en el extranjero, y que Estados Unidos ha quedado rezagado porque fue más afectado por la reciente ola de la variante Ómicron.Ambas compañías están apostando a que los viajes compartidos traerán de vuelta a los clientes conscientes de los costos. Uber los reanudó en Miami en noviembre y planea expandirse a otros 15 mercados más adelante este año. A principios de este mes, Lyft reanudó los viajes compartidos en San Francisco y algunas otras ciudades. Zimmer mencionó en su memorándum al personal esta semana que expandirá el servicio a todos los mercados para "ganar pasajeros a través de la costeabilidad".Para expandir su grupo de conductores y reducir costos, Uber está trabajando con taxis tradicionales en algunas ciudades. El uso de taxis establecidos reduce la presión de gastar en bonos para atraer a conductores.Ambas compañías destacaron que no pueden retirar demasiado los bonos sin correr el riesgo de perder conductores, ya que los trabajadores temporales tienen muchas otras opciones ahora."No soy leal", dijo Sergio Avedian, quien ha manejado para siete apps, incluyendo a Uber y Lyft, y quien escribe sobre su experiencia en el blog para conductores The RideShare Guy. "Nadie es leal".Edición del artículo original