La vacunación hace la diferencia

03 min 30 seg

Teresa Martínez

SON EFICACES

EL CASO DE LOS MAYORES

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las cifras avalan la vacunación contra el Covid-19.Datos de la Secretaría de Salud estatal que abarcan del 1 de enero al 10 de agosto de este año, indican que en ese periodo se acumularon 92 mil 719 personas contagiadas:* 89 mil 267 no estaban vacunadas, es decir, el 96.3 por ciento.* Y 3 mil 452 habían recibido por lo menos una dosis, el 3.7 por ciento.De los 5 mil 113 fallecidos, 5 mil 051 no estaban vacunados. Los 62 decesos de personas vacunadas representan sólo el 1.2 por ciento; de ese total, 36 tenían una sola dosis y 26 contaban con la inoculación completa.Ese contraste también lo encuentran los especialistas en los hospitales, donde la mayor parte de las personas internadas no están vacunadas."Aunque se ha incrementado el número de hospitalizaciones, la gravedad de los casos en los pacientes que han tenido vacunación completa es menos severa", compartió Cynthia Ocegueda, directora médica del área Covid del Oca Hospital."La mayoría de los pacientes que han fallecido no cuentan con vacunación".Guillermo Torre Amione, Rector de TecSalud, señaló en su cuenta @GTorreAmione en Twitter que en la institución, menos del 10 por ciento de los hospitalizados están vacunados."De los últimos 407 pacientes hospitalizados por Covid en Hospital San José TecSalud, solo 45 eran vacunados", detalló ayer en otro tuit."Estos datos son duros y reales. La gran mayoría de los hospitalizados son no vacunados. Que no te confundan con información o comentarios de casos aislados".La vacuna tiene una eficacia mayor del 90 por ciento y evita terminar en el hospital por complicaciones, subrayó Michel Martínez, Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de TecSalud."La gente se queda con la idea de que una vacuna funciona si evita al 100 por ciento que me contagie de Covid, y no es así. La eficacia de las vacunas va más allá: si me enfermé, la vacuna evitó que me hospitalizara y falleciera por Covid", dijo.Tras la aplicación, la vacuna puede tener reacciones como sucede con cualquier medicamento, ahondó el infectólogo, pero son mínimas si se comparan con los beneficios."Más del 95 por ciento son locales: que te duele el pinchazo, sientes molestias en el brazo, te puede dar fiebre, dolor muscular, en la espalda baja; pero son síntomas de 24 o 36 horas y que pueden ser controlados con paracetamol", agregó Martínez.Otro ejemplo para medir la efectividad de la vacuna es con los adultos mayores, indicó el infectólogo Javier Ramos, fellow en IDSA (Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América).En los primeros días de julio, este grupo de edad, primer segmento con esquema de vacunación completo, sumaba sólo 244 contagios, es decir, el 4.7 por ciento de un total de 5 mil 177, señalan cifras de la Secretaría de Salud estatal.Pero antes de que llegaran las campañas de vacunación, ahondó Ramos, este segmento fue el más afectado en muertes y hospitalizaciones por Covid-19."Otra forma de ver en forma objetiva el beneficio de la vacuna: en Estados Unidos el 99.5 por ciento de las muertes que han ocurrido en los últimos meses es de personas no vacunadas", apuntó Ramos."Si hablamos de hospitalizaciones también, el 93 por ciento de las hospitalizaciones en los últimos tres o cuatro meses se debe a personas que no han recibido la protección de la vacuna. De que funciona, no hay la menor duda".Martínez indicó que después de recibir la vacuna se deben mantener las medidas de prevención de contagios, como el uso de cubrebocas, distanciamiento social y lavado frecuente de manos.Ramos destacó que todas las vacunas ofrecen un buen nivel de protección, y lo mejor es aplicarse la que esté disponible.