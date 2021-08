Lamborghini: la leyenda del Countach

Alberto Bortoni

12:22 hrs.

Lamborghini ha estado provocando al público con unas cuantas imágenes de lo que será el nuevo Countach. Esta es la primera vez que Lamborghini saca una nueva generación de uno de sus modelos y ha escogido a uno de los más icónicos y uno de los superdeportivos más reconocibles de la década de los ochenta. Y antes de que la compañía italiana revele el nuevo modelo, vale la pena recordar lo que fue la primer generación.El Countach nació como el reemplazo del Miura, considerado el primer superdeportivo de la historia. Eso es como decirle a una persona que reemplazará a su padre en el negocio de la familia cuando el negocio de la familia es Standard Oil y tu papá es John D. Rockefeller. Las expectativas no podían ser más grandes.El Miura había sorprendido a todos con su diseño curvo, casi orgánico. Con el Countach la ruta fue otra. El estilo fue dramáticamente más angulado y con una marcada forma de cuña que le daba una aerodinámica casi mecánica para cortar el aire. El modelo conceptual apareció en 1971 y la primera variación de producción en 1974. Todavía al día de hoy, el diseño del Countach tiene mucho para sorprender a quienes no hayan pasado horas analizando el coche.Marcello Gandini, de Bertone, fue el responsable de trazar las líneas de los primeros modelos, antes de los kits aerodinámicos que se introdujeron en el 78, y que es hoy por hoy la más deseada y por buenas y diversas razones. Gandini fue también el responsable del Miura, así que la presión para él no debe haber sido menor.Si se observa con detenimiento, hay más curvas escondidas tras esa angulada silueta. La línea de cintura sube y baja suavemente a lo largo del auto y todo está perfectamente integrado, sin elementos que sobresalgan a excepción de grandes tomas de aire para enfriar el motor. Un elemento necesario para producción pero que en el diseño original no estaban.El arco de la rueda trasera es también icónico; con una forma más de gota que un tradicional semicírculo. Los neumáticos eran también delgados, montados sobre rines de 14 pulgadas. Y ni qué decir de la apertura de las puertas en forma de tijera, algo que todavía hoy se sigue imitando y en todo tipo de vehículos.Los primeros modelos de producción se conocieron también como "periscopio", un detalle de diseño traído del modelo conceptual, en donde en lugar de retrovisor se tenía una pequeña apertura en el techo a modo de periscopio para tener visibilidad hacia la parte trasera. Realmente el Countach nunca tuvo buena visibilidad hacia atrás, haciéndose peor en las variantes posteriores, que además perdieron lo "periscopio". Es común ver a los conductores del auto maniobrar con la puerta abierta y medio cuerpo salido intentando estacionar sus coches de reversa.Hace unos días, el National Historic Vehicle Register, que documenta a los coches más relevantes en Estados Unidos, registró al Lamborghini Countach LP400S de 1979 utilizado en la película The Cannonball Run. La película mostró al Countach humillando a un Trans-Am de policía en la secuencia inicial. Una competencia injusta, pero que dejaba en evidencia que el Lamborghini simplemente estaba en un nivel de diseño y desempeño fuera de lo que Estados Unidos acostumbraba.