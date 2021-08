Lamenta 'Vasco' que refuerzos

reporten lesionados

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 13:41 hrs.

El director técnico de Rayados, Javier Aguirre, lamentó que los seleccionados Héctor Moreno y Érick Aguirre reportaron con lesiones musculares y tardarán entre una y cuatro semanas más en estar a su disposición.Moreno, quien regresó lastimado del muslo derecho está en un proceso de recuperación y le restan unos 8 días para incorporarse, pero en el caso de Aguirre, lesionado del muslo izquierdo, su periodo para ser rehabilitado se extendió por cuatro semanas más."Nosotros siempre hemos apoyado a la Selección y esta vez no fue la excepción, estaban los jugadores en la Copa Oro, en los Juegos Olímpicos, y desafortunadamente para ellos y para nosotros volvieron lesionados", expresó el "Vasco".Moreno se lesionó en la Final de la Copa Oro el 1 de agosto, pero Aguirre se lastimó desde el 25 de julio en el duelo de fase de grupos ante Japón, en los Juegos Olímpicos y Moreno en la Final de la Copa Oro.El "Vasco" no quiso asegurar si hubo algún mal procedimiento en el caso de Aguirre, de quien incluso él mismo había revelado que el tricolor de Jaime Lozano lo tendría habilitado para los juegos de pelea de medallas."Hablé con el jugador, no profundicé, no quise interiorizar o no quise ir al detalle, simple y llanamente hable con él para darle ánimo. Estaba muy triste, cabizbajo, el chico sí esperaba ver en esa resonancia otra imagen y resultó que estaba más grande lo que pensaba él", explicó."Estaba abatido, pero bueno es joven, tiene que superar esto, el futbol tiene esas cosas, de repente imprevistos, impredecibles; la situación es que no puedes preveer todo, se sale de tu control".Pese a la situación, Aguirre no pone pretextos para dar el primer golpe en las Semifinales de la Concacaf.Aseguró que buscará colocar al mejor cuadro titular posible y que en el mismo incluirá a los medallistas César Montes y Carlos Rodríguez, quienes apenas entrenaron el lunes de nuevo con el equipo.