Lanza Asus laptop edición de Alan Walker

02 min 30 seg

Axel Romero

Hora de publicación: 20:48 hrs.

En colaboración con el DJ y productor musical Alan Walker, Asus Republic of Gamers presentó una computadora portátil que incluye un Sampler ROG Remix personalizado, para liberar la creatividad en cualquier lugar.Alan Walker comenzó su carrera como productor autodidacta al lanzar pistas en YouTube y SoundCloud, pero fue hasta 2015 que su carrera ganó notoriedad con su éxito llamado "Faded", que ha superado las 3 mil 134 millones de reproducciones en YouTube.En la industria de videojuegos, Walker ha producido temas para PUBG Mobile y Death Stranding. Por lo anterior, ROG le propuso realizar la colaboración de su nueva computadora portátil.La laptop ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition tiene una pantalla de 14 pulgadas, con una resolución QHD (2560x1440) y una tasa de refresco de hasta 120Hz.Su capacidad de procesamiento proviene del procesador AMD Ryzen 9 5900HS a 3.1GHz, acompañado por gráficos Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, una memoria RAM DDR4 de 8GB, expandible hasta 24GB, y una SSD de 1TB M.2 NVMe PCle 3.0.En cuanto a conectividad, tiene soporte a WiFi 6, Bluetooth 5.1, entrada de 3.5mm para audífonos y micrófono, una entrada HDMI 2.0b, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C, dos puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A y un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C, con soporte a DisplayPort, compatible con power delivery y G-Sync.Particularmente, esta computadora está desarrollada para crear música, por lo que en audio cuenta con la tecnología Dolby Atmos, integra dos tweeter de 0.7W y dos altavoces de 2.5W con Smart Amp Technology.Para deslumbrar, la computadora integra una matriz de LED AniMe Matrix en tono Spectre Blue, que le da una apariencia exclusiva.También incluye una placa de identificación con un tono similar, que incluye la firma de Walker y el logotipo de ROG. Finalmente, dos cinturones de tela a lo largo de la tapa agregan el estilo cyberpunk a la computadora, con un cinturón con texto reflectante que se combina con los LED de la matriz.Incluso la caja es parte del dispositivo. Al conectar la Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition, el estuche se convierte en el Sampler Rog Remix, con almohadillas conductoras en la superficie que permiten al usuario activar 18 efectos de sonido propios de Walker.Con esta facilidad, ROG espera que las personas puedan crear o importar sus propias melodías en el software personalizado, desarrollado con el DJ y su equipo.La ROG Zephyrus G14 Alan Walker Edition está disponible en preventa en Estados Unidos, con un precio de, más de 41 mil pesos, según el tipo de cambio actual.