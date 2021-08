Lanza Cineteca Nacional sala virtual

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 19:14 hrs.

El cine en casa, vía streaming, tiene un nuevo jugador: la Cineteca Nacional.El complejo cinematográfico presume su nueva Sala Virtual, y entre sus próximos estrenos destaca la galardonada con el Oscar a Mejor Película Extranjera, Druk, de Thomas Vinterberg."Creemos que cinéfilos hay por todo el país, y esta sala permite que cualquiera de ellos que tenga internet se pueda conectar y ver la película'', dijo Nelson Carro, director de difusión y programación de la Cineteca en entrevista.La sala, inaugurada a mediados de junio, funciona a través de su página de internet. Tras adquirir un boleto por 50 pesos, se generará un código de acceso único directamente en el sitio o a través de correo electrónico.El público debe conectarse a la hora programada, aunque hay unos minutos de tolerancia y se pueden hacer pausas, pero las películas se pueden ver sólo en un par de horas después del inicio de la función, realmente como si se estuviera en la sede física.Pueden proyectarse en computadoras, tabletas, celulares o pantallas inteligentes."Nos parecía importante por un tema de disciplina cinéfila, si quieres llamarlo así, de que no fuera 'hoy empiezo a verla y veo un pedazo y mañana veo otra parte y si me da el tiempo el jueves próximo la termino'', dijo Carro. "Uno puede poner pausa, ir por un café o por una cerveza, pero tiene que regresar, no puede regresar a las seis horas porque ya no está la película''.La pandemia fue un catalizador para que se concretara el proyecto.A partir del viernes 13 de agosto habrá 40 funciones diarias."Hay una enorme posibilidad para elegir la película y la función. Cada película va a tener por lo menos cuatro funciones'', explicó Carro.Hasta ahora respuesta del público ha sido buena. Según los representantes de la Cineteca, el proyecto acumula cerca de 13 mil 790 descargas hasta el 5 de agosto.Una de las películas más populares de la programación es El diablo entre las piernas, de Arturo Ripstein, un drama en blanco y negro protagonizado por Silvia Pasquel que aborda el tema de la sexualidad en la tercera edad.También se presenta la película mexicana restaurada Río Escondido, con Emilio "El Indio'' Fernández; la francesa El misterio del Sr. Pick, de Rémi Bezançon, y el cautivador documental griego Los tomates escuchan Wagner', de Marianna Economou.AP