Laptop o tablet, ¿Qué te conviene más?

Lorena Jiménez

Hace mas de un año, estudiantes, profesores y padres de familia tuvieron que adaptarse rápidamente a un nuevo modelo remoto de aprendizaje y enseñanza debido a la pandemia.No obstante, el nuevo ciclo escolar que está por iniciar volverá a ser todo un reto, ya que el formato se llevará a cabo de manera híbrida. Es necesario que los menores tengan todas las herramientas necesarias para que el proceso sea más efectivo.Aunque casi cualquier dispositivo es funcional para dicho fin, Paola Mercado Lozano, coordinadora de la Maestría en Gestión y Aprendizaje en Ambientes Virtuales de la UdeG Virtual, recomienda tomar en cuenta la edad del estudiante, ya que el desarrollo motriz de un niño de 6 o 7 años es mucho menor al de alguien de 10 o 12.Para los pequeños que cursan de primero a cuarto grado de primaria lo ideal es una computadora de escritorio o laptop.Entre más grande sea la pantalla del ordenador mejor para la salud del estudiante, pues será menor el esfuerzo visual durante las horas clase."Las computadoras de escritorio son buena opción porque están fijas y los niños, como son inquietos, con otro dispositivo podrían tener accidentes o simplemente distraerse de la clase si este se les está moviendo."También se recomiendan porque tienen pantallas grandes y es importante considerar el desgaste visual de los niños después de 4 o 5 horas de exposición", puntualizó.Para estudiantes de entre 10 y 15 años que cursan los últimos ciclos de primaria o están en secundaria, también es recomendable una PC de escritorio, aunque a esa edad es mucho más fácil adaptarse a una portátil o a una tableta.Víctor Hugo Zaldívar, director del Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática del ITESO, coincide en este punto.Aunque si se opta por una laptop o tablet, aconseja elegirlos con pantalla amplia de al menos 10 pulgadas en el primer caso, y 15 pulgadas en el segundo."El mejor dispositivo sería una computadora con sus aditamentos: teclado, ratón y monitor grande, aunque suelen ser bastantes caras. Todo depende de su presupuesto, espacio en casa, así como las actividades que vaya a realizar el niño", dijo.También hay que tomar en cuenta el internet como parte del equipo necesario para las clases en línea, aunque el paquete de este servicio será de acuerdo al alcance de su bolsillo, se pueden evitar malos ratos con la conexión.Para ello hay que asegurarse de que el lugar en donde esté el estudiante tenga una señal estable de wifi; se puede mejorar la calidad de la conexión al estar cerca del router o con un cable de red LAN.Una buena señal ayudará a que el video no se quede congelado, así que debe considerar que las clases en videoconferencia suelen consumir buena parte del ancho de banda de la red.Antes de empezar las clases es recomendable hacer pruebas para observar el funcionamiento de cámara web y micrófono.De haber desperfectos en estos aparatos, se puede optar por unos audífonos con un buen micrófono para que los niños tengan buena recepción de audio y también los escuchen bien.Esto se debe tomar en cuenta al adquirir equipo:· Pantalla de al menos 15 o 17 pulgadas.· 4 GB de ram como mínimo.· 256 GB en duro como mínimo.· Mayor capacidad de procesamiento.· Versátil en cuanto a sus actualizaciones.· Se le pueden adaptar o agregar otras características, como hardware especial.· Aditamentos cómodos y esenciales para los niños: pantallas grandes, ratón y teclado portátil.· Si se descompone alguno de sus aditamentos, estos pueden reemplazarse enseguida y la máquina sigue funcionando.· Ocupa demasiado espacio.· Gasta más energía.· No es tan estilizada como una laptop.Pantalla de al menos 15 pulgadas· 4 GB de ram como mínimo· 256 GB en duro como mínimo.· Fácil de mover de lugar.· Diseño cómodo.· Ahorro de espacio y cables.· Delicada.· Difícil actualización de memoria.· Si se descompone el teclado o monitor queda inhabilitada completamente hasta que se reparen las partes dañadas.· Difícil de limpiar internamente.· Pantalla de al menos de 10 pulgas.· Si el sistema operativo es Android, que tenga como mínimo la versión 8.· Con 2 GB de ram (memoria) como mínimo.· Ligera.· Ocupa mínimo espacio.· Fácil de mover y llevar a todos lados.· El teclado es táctil, lo que resulta incómodo para los niños, pues ellos requerirán uno portátil.· Demasiado sensible para el uso de menores si se les llega a caer.· Difícil de reparar.· Pregunta en la escuela de tu hijo qué plataformas, programas o aplicaciones estarán utilizando durante el ciclo escolar. Así podrás verificar si el dispositivo es compatible y suficientemente potente.· Corrobora que la conexión y velocidad del Internet sea adecuado para que no haya dificultad a hora de las clases.· Procura que mientras el niño esté estudiando en línea, no haya más dispositivos conectados a internet.· Elige con el pequeño su espacio de estudio: que sea cómodo, sin distractores, bien iluminado y con buen alcance a la red wifi.